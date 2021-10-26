Тренч+джинси. Королева Летиція показала стильний осінній образ

Королева Іспанії підібрала ансамбль в осінній палітрі, акцентувавши на класиці і простоті.

Представники найзнаменитіших королівських будинків Європи вже давно не соромляться з'являтися на публіці в речах тих самих марок, що носять звичайніші громадяни. Яскравим прикладом цього є герцогиня Кембриджська Кетрін, яка з однаковою гідністю носить як сукні світових дизайнерів, так і речі дуже демократичних марок типу Zara.

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Не відстає від неї і 49-річна королева-консорт Летиція, дружина іспанського короля Філіпа VI, яка нещодавно вкотре продемонструвала, що навіть непомітний, але зі смаком підібраний одяг анітрохи не применшує її в очах співгромадян.

Нещодавно королівська родина відвідала Санта-Марія-дель-Пуерто-де-Сом'єдо, яке отримало звання найкращого астурійського села 2021 року. Для поїздки королева Летиція обрала бежевий тренч Hugo Boss, коричневі джинси Massimo Dutti, темно-коричневі черевики, а аутфіт доповнила строкатим пишним об'ємним шарфом. Волосся вона зібрала в хвіст, а на пальці у неї помітили оригінальну золоту каблучку від KHallamJewels. Таким чином королева продемонструвала образ, який можна назвати "осінній шик", поєднавши в наряді всі останні модні тренди: шарф, тренч, джинси, при цьому всі речі гармоніювали між собою, створюючи цілісний ансамбль.

[ + – ] Розбір образа королеви Летиції

Принцеса Леонор, яка навчається в Об'єднаному коледжі Атлантики в Уельсі, була в синіх джинсах, сірому джемпері, короткому чорно-білому пальті з накладними кишенями і в білих кросівках, а її сестра Софія — в светрі, білих джинсах і подовженому пальті.

[ + – ] Принцеса Леонор

Так само демократично виглядав і король Іспанії. Філіп VI з'явився перед жителями села в джинсах, блакитній сорочці, синій стьобаній куртці, поверх якої він одягнув сірий піджак.

Усі члени королівської сім'ї були у захисних масках, дотримуючись карантинних обмежень.

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