В Сети всплыло свадебное фото убитой Алеком Болдуином украинки Галины Хатчинс

По информации издание, этой фотографии – 16 лет

Свадебное фото оператора-украинки Галины Хатчинс, которая была случайно застрелена американским актером Алеком Болдуином во время съемок фильма "Ржавчина", опубликовало издание Daily Mail.

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На фото 16-летней давности Галина в белом свадебном платье запечатлена с мужем Мэтью Хатчинсом и своими родителями, Ольгой и Анатолием Андросовичами. Невеста улыбается и прижимается к жениху, идя у него на коленях, а родители девушки стоят по бокам с караваем и цветами.

Снимок появился вскоре после того, как стало известно о последних словах Галины.

"Это было нехорошо. Это было совершенно бесполезно", – сказала Галина умирая на съемочной площадке в Санта-Фе, где произошел тот роковой выстрел. Эти слова прозвучали после того, как исполнитель главной роли в вестерне Болдуин выстрелил в нее из винтового револьвера Colt 45, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но в нем оказался боевой.

Когда прозвучал выстрел, и Галина нала оседать на пол, Болдуин недоуменно произнес: "Что, черт возьми, только что произошло?", прежде чем осознать, что случилась трагедия. Осознав произошедшее, Алек был в шоке.

Галина после выстрела упала на руки земляка и друга, светотехника Сергея Светного. Пуля прошила ей грудь и задела режиссера Джоэла Соузу, который стоял за ней.

[ + – ] Сергей Светной подхватил раненую Галину Хатчинс на руки после выстрела Фото: Facebook Serge Svetnoy

По словам очевидцев, раненая Хатчинс сказала, что не чувствует ног, а из ее груди обильно шла кровь. Пострадавшего оператора доставили на вертолете в больницу, но врачи не смогли спасти ее.

После смерти супруги ее вдовец опубликовал семейное фото и написал, что скучает по ней.

[ + – ] Метью Хатчинс с женой Галиной и сыном Андросом

Алек Болдуин прокомментировал трагедию после того, как журналисты буквально преследовали его с супругой на ранчо в Вайоминге. По его словам, Галина была его другом.

На Хэллоуин жена Болдуина разместила фото, на котором она вместе с детьми и супругом позируют в костюмах по случаю праздника. Актер был в костюме викинга, а она – в наряде ведьмы. По словам Хиларии, дети, которых у пары шестеро, были очень рады, и это согрело сердца родителей. Однако после того, как пользователи раскритиковали ее за такие фото и напомнили, что девятилетний сын Галины Хатчинс на праздник остался без матери, женщина удалила фото из соцсети.