У Мережі спливло весільне фото вбитої Алеком Болдвіном українки Галини Гатчінс
За інформацією видання, цієї фотографії – 16 років
Весільне фото операторки-українки Галини Гатчінс, яку випадково застрелив американський актор Алек Болдвін під час зйомок фільму "Іржа", опублікувало видання Daily Mail.
На фото 16-річної давнини Галина у білій весільній сукні зображена з чоловіком Метью Гатчінсом та своїми батьками, Ольгою та Анатолієм Андросовичами. Наречена посміхається і притуляється до нареченого, сидячи у нього на колінах, а батьки дівчини стоять з обох боків з короваєм та квітами.
Знімок з'явився невдовзі після того, як стало відомо про останні слова Галини.
"Це було недобре. Це було зовсім марно", — сказала Галина, помираючи на знімальному майданчику в Санта-Фе, де стався той фатальний постріл. Ці слова пролунали після того, як виконавець головної ролі у вестерні Болдвін вистрілив у неї з гвинтового револьвера Colt 45, який мав бути заряджений холостими патронами, але в ньому виявився бойовий.
Коли пролунав постріл, і Галина почала осідати на підлогу, Болдвін здивовано вимовив: "Що, чорт забирай, щойно сталося?", Перш ніж усвідомити, що трапилася трагедія. Усвідомивши те, що сталося, Алек був у шоці.
Галина після пострілу впала на руки земляка та друга, світлотехніка Сергія Свєтного. Куля прошила їй груди і зачепила режисера Джоела Соузу, який стояв за нею.
За словами очевидців, поранена Гатчінс сказала, що не відчуває ніг, а з її грудей рясно йшла кров. Потерпілу операторку доставили гелікоптером до лікарні, але лікарі не змогли врятувати її.
Після смерті дружини її вдівець опублікував сімейне фото та написав, що сумує за нею.
Алек Болдвін прокоментував трагедію після того, як журналісти буквально переслідували його з дружиною на ранчо у Вайомінгу. За його словами, Галина була його другом.
На Геловін дружина Болдвіна розмістила фото, на якому вона разом з дітьми та чоловіком позують у костюмах з нагоди свята. Актор був у костюмі вікінга, а вона – у вбранні відьми. За словами Хіларії, діти, яких у пари шестеро, дуже раділи, і це зігріло серця батьків. Однак після того, як користувачі розкритикували її за такі фото та нагадали, що дев'ятирічний син Галини Гатчінс на свято залишився без матері, жінка видалила фото із соцмережі.