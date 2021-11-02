У Мережі спливло весільне фото вбитої Алеком Болдвіном українки Галини Гатчінс

За інформацією видання, цієї фотографії – 16 років

Весільне фото операторки-українки Галини Гатчінс, яку випадково застрелив американський актор Алек Болдвін під час зйомок фільму "Іржа", опублікувало видання Daily Mail.

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На фото 16-річної давнини Галина у білій весільній сукні зображена з чоловіком Метью Гатчінсом та своїми батьками, Ольгою та Анатолієм Андросовичами. Наречена посміхається і притуляється до нареченого, сидячи у нього на колінах, а батьки дівчини стоять з обох боків з короваєм та квітами.

Знімок з'явився невдовзі після того, як стало відомо про останні слова Галини.

"Це було недобре. Це було зовсім марно", — сказала Галина, помираючи на знімальному майданчику в Санта-Фе, де стався той фатальний постріл. Ці слова пролунали після того, як виконавець головної ролі у вестерні Болдвін вистрілив у неї з гвинтового револьвера Colt 45, який мав бути заряджений холостими патронами, але в ньому виявився бойовий.

Коли пролунав постріл, і Галина почала осідати на підлогу, Болдвін здивовано вимовив: "Що, чорт забирай, щойно сталося?", Перш ніж усвідомити, що трапилася трагедія. Усвідомивши те, що сталося, Алек був у шоці.

Галина після пострілу впала на руки земляка та друга, світлотехніка Сергія Свєтного. Куля прошила їй груди і зачепила режисера Джоела Соузу, який стояв за нею.

[ + – ] Сергій Свєтний підхопив поранену Галину Гатчінс на руки після пострілу Фото: Facebook Serge Svetnoy

За словами очевидців, поранена Гатчінс сказала, що не відчуває ніг, а з її грудей рясно йшла кров. Потерпілу операторку доставили гелікоптером до лікарні, але лікарі не змогли врятувати її.

Після смерті дружини її вдівець опублікував сімейне фото та написав, що сумує за нею.

[ + – ] Метью Гатчінс із дружиною Галиною та сином Андросом

Алек Болдвін прокоментував трагедію після того, як журналісти буквально переслідували його з дружиною на ранчо у Вайомінгу. За його словами, Галина була його другом.

На Геловін дружина Болдвіна розмістила фото, на якому вона разом з дітьми та чоловіком позують у костюмах з нагоди свята. Актор був у костюмі вікінга, а вона – у вбранні відьми. За словами Хіларії, діти, яких у пари шестеро, дуже раділи, і це зігріло серця батьків. Однак після того, як користувачі розкритикували її за такі фото та нагадали, що дев'ятирічний син Галини Гатчінс на свято залишився без матері, жінка видалила фото із соцмережі.