В Сети появился ранее "потерянный" альбом Дэвида Боуи

С момента создания альбома прошло 20 лет

Накануне на стриминговых платформах вышел ранее неизвестный альбом "Toy" британского рок-музыканта Дэвида Боуи. До сих пор считалось, что альбом был потерян. Умерший в 2016 году Дэвид Боуи планировал выпустить этот альбом еще 20 лет назад в 2001 году. Однако из-за конфликта со звукозаписывающей компанией "Virgin Records" процесс приостановили.

Альбом под названием "Toy" это часть архивного бокс-сета Brilliant Adventure (1992-2001). Сначала его задумывали как продолжение Hours – пластинки, выпущенной в 1999 году.

Также на стриминговых сервисах можно найти и послушать переизданные версии альбомов Дэвида Боуи "Hours", "Black Tie White Noise", "The Buddha of Suburbia", "Outside" и "Earthling".

[ + – ] Одна из песен "потерянной" пластинки

Отметим, что во время карьеры Дэвида Боуи его альбомы разошлись по миру тиражом более 136 миллионов экземпляров. Свою карьеру он начал в 1962 году, выступать и создавать новую рок-музыку продолжал вплоть до своей смерти. В 2003 году Дэвид Бови был вторым после Пола Маккартни самым богатым музыкантом Великобритании. А в 1996 году его имя занесли в Зал славы рок-н-ролла, а 6 альбомов представили в Списке 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

В течение полувека он занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его и называли "хамелеоном рок-музыки".

Напомним, один из образов рок-легенды Дэвида Боуи стал идеей для новой куклы Barbie в 2019 году.