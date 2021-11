У мережі з'явився раніше "загублений" альбом Девіда Бові

З моменту створення альбому пройшло 20 років

Напередодні на стримінгових платформах вийшов раніше невідомий альбом "Toy" британського рок-музиканта Девіда Бові. До цього часу вважалося, що альбом було загублено. Девід Бові, який помер у 2016 році, планував випустити цей альбом ще 20 років тому. Проте через конфлікт із звукозаписною компанією "Virgin Records" процес призупинили.

Альбом під назвою "Toy" це частина архівного бокс-сету "Brilliant Adventure" (1992-2001). Спочатку його задумували як продовження Hours — платівки, випущеної в 1999 році.

Також наразі на стримінгових сервісах можна знайти і послухати перевидані версії альбомів Девіда Бові "Hours", "Black Tie White Noise", "The Buddha of Suburbia", "Outside", та "Earthling".

[ + – ] Одна з пісень "загубленої" платівки

Зазначимо, що під час кар'єри Девіда Бові його альбоми розійшлися по світу тиражем понад 136 мільйонів примірників. Свою кар'єру він почав у 1962 році, виступати та створювати нову рок-музику продовжував аж до своєї смерті. У 2003 році Девід Бові був другим після Пола Маккартні найбагатшим музикантом Великої Британії. А в 1996 році його ім'я було занесено до Зали слави рок-н-ролу, 6 альбомів представлено у Списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Протягом пів століття він займався музичною творчістю та часто змінював імідж, тому його і називали "хамелеоном рок-музики".

Нагадаємо, один з образів рок-легенди Девіда Бові став ідеєю для нової ляльки Barbie у 2019 році.