У мережі з'явився раніше "загублений" альбом Девіда Бові
З моменту створення альбому пройшло 20 років
Напередодні на стримінгових платформах вийшов раніше невідомий альбом "Toy" британського рок-музиканта Девіда Бові. До цього часу вважалося, що альбом було загублено. Девід Бові, який помер у 2016 році, планував випустити цей альбом ще 20 років тому. Проте через конфлікт із звукозаписною компанією "Virgin Records" процес призупинили.
Альбом під назвою "Toy" це частина архівного бокс-сету "Brilliant Adventure" (1992-2001). Спочатку його задумували як продовження Hours — платівки, випущеної в 1999 році.
Також наразі на стримінгових сервісах можна знайти і послухати перевидані версії альбомів Девіда Бові "Hours", "Black Tie White Noise", "The Buddha of Suburbia", "Outside", та "Earthling".
Зазначимо, що під час кар'єри Девіда Бові його альбоми розійшлися по світу тиражем понад 136 мільйонів примірників. Свою кар'єру він почав у 1962 році, виступати та створювати нову рок-музику продовжував аж до своєї смерті. У 2003 році Девід Бові був другим після Пола Маккартні найбагатшим музикантом Великої Британії. А в 1996 році його ім'я було занесено до Зали слави рок-н-ролу, 6 альбомів представлено у Списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.
Протягом пів століття він займався музичною творчістю та часто змінював імідж, тому його і називали "хамелеоном рок-музики".
Нагадаємо, один з образів рок-легенди Девіда Бові став ідеєю для нової ляльки Barbie у 2019 році.