Актер-трансгендер Эллиот Пейдж похвастался кубиками пресса

По словам Эллиота Пейджа, операция по смене пола качественно изменила и спасла его жизнь.

34-летний американский актер Эллиот Пейдж (в прошлой Эллен Пейдж) опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в одних спортивных штанах, демонстрируя последствия гормональной терапии и удаления молочных желез, а также кубики пресса.

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"Ох, хорошо мой новый телефон работает", – подписал снимок Эллиот.

[ + – ] Эллиот Пейдж

Снимок собрал 1,66 млн лайков и более 20 тысяч комментариев. Среди тех, кто отметился под публикацией, – Румер Уиллис, Уиллоу Смитт, Джулиана Мурр, Рики Мартин, написавший "Все работает!", Аквафина и многие другие. Кстати, именно с последней Эллиоту сейчас приписывают отношения, которые пара пока никак не комментирует.

Это не первый раз, когда Эллиот показывает свой пресс. Весной он уже делился снимками своей первой трансформации.

В интервью Time актер рассказывал, что ему "повезло", что он "добрался до этого места" в своей жизни, и публично выразил поддержку сообществу трансгендеров.

"Долгое время я не мог даже взглянуть на свою фотографию. Как объяснить людям, что даже, несмотря на то, что я был актером, просто надев женскую футболку, я чувствовал себя плохо?", – говорил он. Эллиот признался, что раньше страдал от беспокойства, панических атак и депрессии.

По его словам, операция по смене пола стала для него одновременно "изменением жизни" и "спасением жизни". Как известно, о смене полы канадская актриса Эллен Пейдж заявила в декабре прошлого года.

Ранее мы писали о том, что Пейдж ищет себе пару в приложении для знакомств. Его страница появилась на сайте Raya. В январе этого года Эллиот подал на развод с 26-летней женой, учительницей и танцовщицей Эммой Портнер, с которой прожил в браке три года. Выяснилось, что пара не живет вместе с лета 2020 года.