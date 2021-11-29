Актор-трансгендер Елліот Пейдж похвалився кубиками пресу

За словами Елліота Пейджа, операція зі зміни статі якісно змінила та врятувала його життя.

34-річний американський актор Елліот Пейдж (у минулому Еллен Пейдж) опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в одних спортивних штанах, демонструючи наслідки гормональної терапії та видалення молочних залоз, а також кубики пресу.

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"Ох, добре мій новий телефон працює", – підписав знімок Елліот.

[ + – ] Елліот Пейдж

Знімок зібрав 1,66 млн лайків і понад 20 тисяч коментарів. Серед тих, хто відзначився під публікацією, – Румер Вілліс, Віллоу Смітт, Джуліана Мур, Рікі Мартін, який написав6 "Усе працює!" — Аквафіна та багато інших. До речі, саме з останньою Елліоту зараз приписують стосунки, які пара поки що ніяк не коментує.

Це не вперше, коли Елліот показує свій прес. Весною він уже ділився знімками своєї першої трансформації.

В інтерв'ю Time актор розповідав, що йому "пощастило", що він "дістався до цього місця" у своєму житті та публічно висловив підтримку спільноті трансгендерів.

"Довгий час я не міг навіть поглянути на свою фотографію. Як пояснити людям, що навіть незважаючи на те, що я був актором, просто одягнувши жіночу футболку, я почувався погано?" — говорив він. Елліот зізнався, що раніше страждав від занепокоєння, панічних атак і депресії.

За його словами, операція зі зміни статі стала для нього одночасно "зміною життя" та "порятунням життя". Як відомо, про зміну статі канадська актриса Еллен Пейдж заявила в грудні минулого року.

Раніше ми писали про те, що Пейдж шукає собі пару в додатку для знайомств. Його сторінка з'явилася на сайті Raya. У січні цього року Елліот подав на розлучення з 26-річною дружиною, вчителькою та танцівницею Еммою Портнер, із якою прожив у шлюбі три роки. З'ясувалося, що пара не живе разом із літа 2020 року.