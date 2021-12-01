Лили-Роуз Депп сходила на свидание с новым парнем без белья

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради уже месяц встречается с французским рэпером Ясином Стейном

22-летнюю Лили-Роуз Депп застукали на свидании с ее новым бойфрендом. И модель продемонстрировала, что ей совершенно нечего стесняться. Нижнее белье она решила не надевать. Об этом пишет Daily Mail.

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Для свидания со Стейном девушка выбрала миниюбку, полупрозрачную блузу и черные лоферы с белыми носками. Дополнением к образу стала сумка Chanel и винтажные очки.

[ + – ] Лили-Роуз Депп и Ясин Стейн Фото: The Image Direct

Еще в августе Лили-Роуз встречалась с актером Остином Батлером. Также у нее был роман с моделью Стеллой Максвелл, а после съемок в фильме "Король" у нее были непродолжительные отношения с Тимоти Шаламе. Впрочем, фильм о Генрихе V провалился в прокате, а игру Депп критики оценили не слишком высоко, отметив, что с ролью Екатерины Валуа она справилась не слишком хорошо. Видимо, отношениям с Шаламе это не способствовало.

Теперь Лили встречается с Ясином Стейном.

Напомним, дочь Деппа и Паради является моделью Chanel, а ныне покойный Карл Лагерфельд называл ее своей музой. Сейчас Лили привлекли к новому проекту НВО "Идол", в котором также снимаются The Weeknd и Бритни Спирс.