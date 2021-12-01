Лілі-Роуз Депп сходила на побачення з новим хлопцем без білизни

Дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді вже місяць зустрічається з французьким репером Ясіном Стейном

22-річну Лілі-Роуз Депп застукали на побаченні з її новим бойфрендом. І модель продемонструвала, що їй зовсім немає чого соромитися. Спідню білизну вона вирішила не одягати. Про це пише Daily Mail.

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Для побачення зі Стейном дівчина обрала мініспідницю, напівпрозору блузу та чорні лофери з білими шкарпетками. Доповненням до образу стала сумка Chanel та вінтажні окуляри.

[ + – ] Лілі-Роуз Депп та Ясін Стейн Фото: The Image Direct

Ще у серпні Лілі-Роуз зустрічалася з актором Остіном Батлером. Також у неї був роман із моделлю Стеллою Максвелл, а після зйомок у фільмі "Король" у неї були нетривалі стосунки з Тімоті Шаламе. Втім, фільм про Генріха V провалився у прокаті, а гру Депп критики оцінили не надто високо, зазначивши, що з роллю Катерини Валуа вона впоралася не надто добре. Мабуть, стосункам із Шаламе це не сприяло.

Наразі Лілі зустрічається із Ясіном Стейном.

Нагадаємо, дочка Деппа та Параді є моделлю Chanel, а нині покійний Карл Лагерфельд називав її своєю музою. Наразі Лілі залучили до нового проєкту НВО "Ідол", у якому також знімаються The Weeknd та Брітні Спірс.