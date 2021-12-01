Лілі-Роуз Депп сходила на побачення з новим хлопцем без білизни
Дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді вже місяць зустрічається з французьким репером Ясіном Стейном
22-річну Лілі-Роуз Депп застукали на побаченні з її новим бойфрендом. І модель продемонструвала, що їй зовсім немає чого соромитися. Спідню білизну вона вирішила не одягати. Про це пише Daily Mail.
Для побачення зі Стейном дівчина обрала мініспідницю, напівпрозору блузу та чорні лофери з білими шкарпетками. Доповненням до образу стала сумка Chanel та вінтажні окуляри.
Ще у серпні Лілі-Роуз зустрічалася з актором Остіном Батлером. Також у неї був роман із моделлю Стеллою Максвелл, а після зйомок у фільмі "Король" у неї були нетривалі стосунки з Тімоті Шаламе. Втім, фільм про Генріха V провалився у прокаті, а гру Депп критики оцінили не надто високо, зазначивши, що з роллю Катерини Валуа вона впоралася не надто добре. Мабуть, стосункам із Шаламе це не сприяло.
Наразі Лілі зустрічається із Ясіном Стейном.
Нагадаємо, дочка Деппа та Параді є моделлю Chanel, а нині покійний Карл Лагерфельд називав її своєю музою. Наразі Лілі залучили до нового проєкту НВО "Ідол", у якому також знімаються The Weeknd та Брітні Спірс.