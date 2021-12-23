Илон Маск тайно живет в поместье за 12 млн долларов, – WSJ

Сам миллиардер пока никак не прокомментировал результаты журналистского расследования.

Основатель и владелец Tesla и Spase X, один из самых богатых людей планеты Илон Маск, ранее заявлявший, что распродал всю свою недвижимость и арендует модуль на 35 "квадратов" стоимостью $50 тыс. долларов на стартовой площадке SpaceX в Бока-Чика, мягко говоря, слукавил, утверждает Wall Street Journal.

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По информации издания, миллиардер тайно живет в поместье за $12 млн на набережной в Остине, штат Техас.

[ + – ] Особняк, в котором, по утверждению СМИ, тайно живет Маск Фото: zillow

Журналисты WSJ выяснили, что в прошлом году Маск проводил по крайней мере часть своего времени в роскошном поместье, принадлежащем его коллеге по PayPal Кену Ховери. Последний в комментарии СМИ опроверг эту информацию.

"Илон не живет в моем доме, он живет в Южном Техасе. Он иногда останавливался в этом доме в качестве моего гостя, когда ехал в Остин", – заявил он.

Роскошный особняк площадью 740 квадратных метров расположен на берегу реки Колорадо в закрытом районе и может похвастаться бассейном на берегу, джакузи и частным причалом для лодок.

В последний раз особняк был продан за более чем $12 млн в 2018 году, что стало рекордом для Остина, но теперь, по мнению экспертов, он будет стоить в несколько раз больше.

Издание также сообщает, что Маск "очень секретно охотился за недвижимостью" в Остине, где сейчас находится штаб-квартира Tesla. Он лично посетил несколько домов, сообщили агентству два источника.

Сам бизнесмен пока никак не прокомментировал разоблачения журналистов.

Напомним, в свете грядущего введения налога на прирост капитала в США, названного "налогом на миллиардеров" , Илон Маск, который считается самым богатым человеком в мире с собственным капиталом около $270 млрд, в течение месяца продал акции Tesla на сумму более $10 млрд.

В ноябре стало известно, что Илон нашел покупателя на свой последний особняк на Земле, расположенный в Хиллсборо (штат Орегон).

Маск избавляется не только от недвижимости, что "тянет его вниз", но и от отношений. Он расстался со своей подругой, певицей Граймс, после трехлетнего романа. Несмотря на разрыв, он активно участвует в воспитании 18-месячного сына и даже берет его с собой на публичные мероприятия.