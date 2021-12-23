Ілон Маск таємно живе у маєтку за 12 млн доларів, — WSJ
Сам мільярдер поки що ніяк не прокоментував результати журналістського розслідування.
Засновник і власник Tesla і Spase X, один з найбагатших людей планети Ілон Маск, який раніше заявляв, що розпродав всю свою нерухомість і орендує модуль на 35 "квадратів" вартістю $50 тис. доларів на стартовому майданчику SpaceX у Бока-Чика, м'яко кажучи, злукавив, стверджує Wall Street Journal.
За інформацією видання, мільярдер таємно живе у маєтку за $12 млн на набережній в Остіні, штат Техас.
Журналісти WSJ з'ясували, що минулого року Маск проводив принаймні частину свого часу в розкішному маєтку, що належить його колезі PayPal Кену Ховері. Останній у коментарі ЗМІ спростував цю інформацію.
"Ілон не живе в моєму будинку, він живе в Південному Техасі. Він іноді зупинявся в цьому будинку як мій гостя, коли їхав в Остін", — заявив він.
Розкішний особняк площею 740 квадратних метрів розташований на березі річки Колорадо в закритому районі і може похвалитися басейном на березі, джакузі та приватним причалом для човнів.
Востаннє особняк було продано за понад $12 млн у 2018 році, що стало рекордом для Остіна, але тепер, на думку експертів, він коштуватиме в кілька разів більше.
Видання також повідомляє, що Маск "дуже секретно полював на нерухомість" в Остіні, де наразі розташована штаб-квартира Tesla. Він особисто відвідав кілька будинків, повідомили агентству два джерела.
Сам бізнесмен поки що ніяк не прокоментував викриття журналістів.
Нагадаємо, у світлі майбутнього запровадження податку на приріст капіталу в США, названого "податком на мільярдерів", Ілон Маск, який вважається найбагатшою людиною у світі з власним капіталом близько $270 млрд, протягом місяця продав акції Tesla на суму понад $10 млрд.
У листопаді стало відомо, що Ілон знайшов покупця на свій останній особняк на Землі, розташований у Гіллсборо (штат Орегон).
Маск позбавляється не тільки нерухомості, що "тягне його вниз", але й відносин. Він розлучився зі своєю подругою, співачкою Граймс після трирічного роману. Попри розрив, він бере активну участь у вихованні 18-місячного сина і навіть бере його із собою на публічні заходи.