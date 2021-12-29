В окружении Елизаветы II объяснили причину ее панического страха за жизнь принца Уильяма

Авария, случившаяся в 1967 году, так потрясла королеву, что она не может забыть о ней до сих пор.

На прошлой неделе стало известно, что королева Великобритании панически боится за жизнь принца Уильяма и его семьи. Елизавета II переживает, что внук, который часто летает на вертолетах, может попасть в аварию и-за плохой погоды и погибнуть вместе с женой и детьми. Оказалось, что такой страх у монарха возник не на пустом месте, пишет Daily Mail.

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Источник, близкий к королеве, раскрыл секретную причину ее страха: ее все еще преследует авария с вертолетом, в результате которой погиб капитан полка королевы и еще три человека. Это произошло еще в декабре 1967 года. Тогда коммодор авиации Джон Блаунт разбился на вертолете Westland Whirlwind недалеко от Ньюбери, Беркшир. Вместе с ним погибли еще три человека.

Причиной трагедии экспертиза назвала техническую неисправность воздушного судна. На момент аварии на борту не было никого из членов королевской семьи, однако незадолго до трагедии на этом же вертолете летал принц Филипп.

Королева была так расстроена, что вообще на долгое время отказалась от возможности путешествовать по воздуху и возобновила перелеты только через 10 лет после катастрофы, когда у нее не осталось других вариантов. Во время своего Серебряного юбилея на троне она посетила все части Соединенного королевства. Ее министры сказали ей, что если монарх хочет побывать в Северной Ирландию, единственный безопасный путь – это на вертолете. Елизавета согласилась, но "с тяжелым сердцем".

И по сей день она остерегается летать на вертолетах зимой, а также после наступления темноты.

По словам инсайдера, королева намерена серьезно поговорить с принцем Уильямом после рождественских праздников и убедить его ради безопасности его самого, его семьи и линии преемственности британской монархии прекратить летать на вертолетах. Несмотря на то, что герцог Кембриджский – опытный пилот, Елизавета II не хочет, чтобы он рисковал.

Когда стало известно о страхе королевы, поисковые запросы в Google на тему "принц Гарри король" возросли почти на 800%. При этом большинство британцев высказались предельно ясно, что следующим на троне хотят видеть именно Уильяма, а дядя Кейт Миддлтон объяснил, почему его племянница достойна стать королевой.