В оточенні Єлизавети II пояснили причину її панічного страху за життя принца Вільяма

Аварія, що трапилася в 1967 році, так вразила королеву, що вона не може забути про неї досі.

Минулого тижня стало відомо, що королева Великої Британії панічно боїться за життя принца Вільяма та його родини. Єлизавета II переживає, що онук, який часто літає на вертольотах, може потрапити в аварію через погану погоду і загинути разом із дружиною та дітьми. Виявилося, що такий страх у монарха виник не на порожньому місці, пише Daily Mail.

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Джерело, близьке до королеви, розкрило секретну причину її страху: її все ще переслідує аварія з вертольотом, внаслідок якої загинув капітан полку королеви та ще троє людей. Це сталося ще в грудні 1967 року. Тоді командор авіації Джон Блаунт розбився на гелікоптері Westland Whirlwind неподалік Ньюбері, Беркшир. Разом із ним загинули ще троє людей.

Причиною трагедії експертиза назвала технічну несправність повітряного судна. На момент аварії на борту не було нікого з членів королівської родини, проте незадовго до трагедії на цьому ж гелікоптері літав принц Філіп.

Королева була така засмучена, що взагалі на довгий час відмовилася від можливості подорожувати по повітрю і відновила перельоти лише через 10 років після катастрофи, коли в неї не залишилося інших варіантів. Під час свого Срібного ювілею на троні вона завітала до всіх частин Сполученого королівства. Її міністри сказали їй, що якщо монарх хоче побувати в Північній Ірландії, єдиний безпечний шлях – це гелікоптер. Єлизавета погодилася, але "з тяжким серцем".

І до цього дня вона остерігається літати на вертольотах узимку, а також після настання темряви.

За словами інсайдера, королева має намір серйозно поговорити з принцом Вільямом після різдвяних свят і переконати його заради безпеки його самого, його сім'ї та лінії спадкоємності британської монархії припинити літати вертольотами. Попри те, що герцог Кембриджський – досвідчений пілот, Єлизавета ІІ не хоче, щоб він ризикував.

Коли стало відомо про страх королеви, пошукові запити в Google на тему "принц Гаррі король" зросли майже на 800%. При цьому більшість британців висловилися зрозуміло, що наступним на троні хочуть бачити саме Вільяма, а дядько Кейт Міддлтон пояснив, чому його племінниця гідна стати королевою.