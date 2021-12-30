Конор Макгрегор прогулялся в парке в костюме Prada за 3 тысячи долларов

Знаменитый боец UFC отвез своих детей на игровую площадку на своем шикарном Lamborghini

Скандально известный Конор Макгрегор перед новым годом съездил в гости к своей маме, Маргарет, вместе с семьей. И сделал это с помпой. Фото он опубликовал в своем Instagram.

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33-летний экс-чемпион UFC в двух весовых категориях прикатил к матери на своем суперкаре Lamborghini, а ради прогулки в парк нарядился в кашемировый жаккардовый костюм Prada, стоимостью в 2800 фунтов стерлингов, что составляет более трех тысяч долларов.

[ + – ] Конор Макгрегор за рулем своего суперкара Фото: Instagram thenotoriousmma [ + – ] Конор Макгрегор и его подруга Ди Девлин

Образ он дополнил вязаной шапочкой этого же бренда за 450 фунтов и белыми кроссовками.

Его подруга Ди Девлин отдала предпочтение Chanel, но пуховик все же выбрала от Prada.

[ + – ] Конор Макгрегор за рулем своего суперкара Фото: Instagram thenotoriousmma [ + – ] Модные кроссовки Конора и его подруги Фото: Instagram thenotoriousmma

Напомним, Макгрегор одержал 22 победы и проиграл 6 боев за карьеру. В последнем поединке Конор проиграл американцу Дастину Порье, получив перелом ноги.

Впрочем, прославился он не только благодаря своим спортивным достижениям. Ирландец знаменит своим скандальным характером и шикарным образом жизни. Он любит демонстрировать в соцсетях свои дорогие наряды и "игрушки".

Ранее он купил яхту Lamborghini Tecnomar. Их было выпущено всего 63 штуки и Конору досталось судно под номером 12.

Также он хвастался своими новыми золотыми часами Rolex – самыми большими часами этого известного бренда.

Но кроме этого Конор попал в расистский скандал, когда запостил видео, на котором темнокожий мужчина чистит ему обувь, и сломал нос итальянскому диджею Франческо Факкинетти, когда был в отпуске в Риме. Причем, по словам пострадавшего, это произошло без всяких причин во время вечеринки в клубе.