Конор Мак-Грегор прогулявся в парку у костюмі Prada за 3 тисячі доларів

Знаменитий боєць UFC відвіз своїх дітей на ігровий майданчик на своєму розкішному Lamborghini

Скандально відомий Конор Мак-Грегор перед новим роком з'їздив у гості до своєї мами, Маргарет, разом із сім'єю. І зробив це із помпою. Фото він опублікував у своєму Instagram.

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33-річний ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях прикотив до матері на своєму суперкарі Lamborghini, а заради прогулянки до парку вбрався в кашеміровий жакардовий костюм Prada, вартістю 2800 фунтів стерлінгів, що становить понад три тисячі доларів.

[ + – ] Конор Мак-Грегор за кермом свого суперкара Фото: Instagram thenotoriousmma [ + – ] Конор Мак-Грегор та його подруга Ді Девлін

Образ він доповнив в'язаною шапочкою цього ж бренду за 450 фунтів та білими кросівками.

Його подруга Ді Девлін віддала перевагу Chanel, але пуховик все ж таки обрала від Prada.

[ + – ] Конор Мак-Грегор за кермом свого суперкара Фото: Instagram thenotoriousmma [ + – ] Модні кросівки Конора та його подруги Фото: Instagram thenotoriousmma

Нагадаємо, Мак-Грегор здобув 22 перемоги та програв 6 боїв за кар'єру. В останньому поєдинку Конор програв американцеві Дастіну Пор'є, отримавши перелом ноги.

Втім, прославився він не лише завдяки своїм спортивним здобуткам. Ірландець відомий своїм скандальним характером та шикарним способом життя. Він любить демонструвати в соцмережах свої дорогі вбрання та "іграшки".

Раніше він придбав яхту Lamborghini Tecnomar. Їх було випущено лише 63 штуки та Конору дісталося судно під номером 12.

Також він хвалився своїм новим золотим годинником Rolex – найбільшим годинником цього відомого бренду.

Але крім цього, Конор потрапив у расистський скандал, коли запостив відео, на якому темношкірий чоловік чистить йому взуття, і зламав носа італійському діджею Франческо Факкінетті, коли був у відпустці в Римі. Причому, за словами потерпілого, це сталося без жодних причин під час вечірки у клубі.