"Принц Филипп – мой отец": немецкий инженер утверждает, что он – брат будущего короля Великобритании

Гюнтер Фокке, инженер из Германии, рассказал, что родился в результате интрижки принца Филиппа с его матерью Мари-Каролин в 1945 году. Как незаконнорожденному сыну замужней барменши, ему пришлось пережить немало унижений и издевательств.

Прошлый год выдался непростым для британской королевской семьи, однако 2022-й вряд ли будет легче, поскольку начался он с того, что пресса снова подняла вверх тему незаконнорожденного сына принца Филиппа по имени Гюнтер Фокке, который живет в Германии и утверждает, что он – брат будущего короля Великобритании принца Чарльза, пишет Radar Online.

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В своей книге "Маленький Томми" немец повествует о том, что герцог Эдинбургский имел интрижку с его матерью, женой нацистского солдата, работавшей в баре, во время Второй мировой войны. В 1945 году принц Филипп якобы встретил и соблазнил Мари-Каролин, уединившись с ней в гостинице Schwanewedel Inn недалеко от Бремена.

В то время Филип был первым лейтенантом на борту недавно построенного эсминца под названием HMS Whelp. Судовой журнал показывает передвижения Филиппа как в Европе, так и в Тихом океане и, как настаивал Фокке, дает дополнительные доказательства того, что он действительно посещал Германию в даты, которые совпадали с его зачатием.

"Я знал, что он прилетел обратно в Европу и посетил Германию, когда моя мать забеременела от меня", – говорит Фокке.

[ + – ] На момент интрижки с немецкой барменшей принц Филипп уже был в отношениях с принцессой Елизаветой Фото: Скриншот видео

Муж Мари-Каролин, которому она родила двоих дочерей, в то время пропал без вести и считался мертвым, поэтому неудивительно, что она влюбилась в молодого британского морского офицера по имени Филипп Маунтбеттен. Когда она забеременела в сентябре 1945-го, Филипп уже ухаживал за дочерью короля Великобритании, принцессой Елизаветой.

Вернувшись в Германию, Филипп якобы продолжал навещать Мари-Каролин за спиной своей будущей невесты. После рождения Гюнтера 12 июля 1946 года Филипп, как сообщается, даже пытался убедить женщину позволить ему отвезти ребенка в Англию. В то время она понятия не имела, что он уже был помолвлен с будущей королевой Великобритании, но отказалась позволить ему забрать ее сына и больше никогда не видела Филиппа.

Позже ей приходили продуктовые посылки из Лондона, но их передавали посредники, и имя принца никогда и нигде больше не фигурировало.

Фокке стал объектом ненависти среди сверстников, которые называли его "Томми Бой", как и всех незаконнорожденных. Но больше всего над ним издевался муж его матери, который, как оказалось, был в плену, и вернулся домой только в 1950-м.

Узнав правду о своем отце, Гюнтер хотел, чтобы его признали сыном принца Филиппа, но вместо этого он подвергся угрозам со стороны дворца.

"Я не хочу обидеть королевскую семью. Но мне нужно какое-то чувство завершенности, и я не почувствую его, пока принц Филипп не признает, что он мой отец. У меня даже такие же уши, как у него. Я не думаю, что кто-то может усомниться в моих утверждениях, увидев эти фотографии", – писал Гюнтер.

[ + – ] Принц Чарльз и его якобы брат Гюнтер Фокке Фото: Getty, Facebook/guenther.focke

В Букингемском дворце были шокированы, узнав о предполагаемом внебрачном ребенке мужа королевы, и отказались от проведения ДНК-экспертизы.

"Я мог незаконно получить образец его волос. Но это было бы очень несправедливо, потому что все, что я хочу, – это чтобы он вышел и сказал, что он мой отец", – говорил Фокке.

Как известно, принц Филипп скончался 9 апреля прошлого года в возрасте 99 лет. СМИ писали, что в молодости он не раз изменял жене, однако никогда не думал о разводе.

История с Фокке – не единственный удар, который перенес Букингемский дворец. Эксперты полагают, что 2022 год принесет еще немало болезненных моментов королеве и ее семье. Их прогнозы небезосновательны, поскольку в этом году запланирован выход мемуаров принца Гарри, который пообещал раскрыть всю подноготную жизни дворца.

Кроме того, снова набирает обороты секс-скандал с участием принца Эндрю, которого американка Вирджиния Джуффре обвинила в насилии, когда она была несовершеннолетней.

Недавно суд присяжных признал Гислейн Максвелл, подругу Джефри Эпштейна, виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения секс-торговли лицами моложе 18 лет. Суд над Максвелл, считают эксперты, повлияет на принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы ІІ. Тот был в числе близких знакомых Эпштейна. Сейчас, в попытке смягчить прокуроров, Гислейн может начать давать разоблачающие показания и королевские эксперты считают, что принц Эндрю может оказаться в центре нового скандала.