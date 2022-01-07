"Принц Філіп – мій батько": німецький інженер стверджує, що він — брат майбутнього короля Великобританії

Гюнтер Фокке, інженер із Німеччини, розповів, що народився в результаті інтрижки принца Філіпа з його матір'ю Марі-Каролін у 1945 році. Як незаконнонародженому синові заміжньої барменші, йому довелося пережити чимало принижень та знущань.

Минулий рік видався непростим для британської королівської родини, проте 2022-й навряд чи буде легшим, оскільки почався він з того, що преса знову підняла тему незаконнонародженого сина принца Філіпа на ім'я Гюнтер Фокке, який живе в Німеччині і стверджує, що він – брат майбутнього короля Великої Британії принца Чарльза, пише Radar Online.

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У своїй книзі "Маленький Томмі" німець розповідає, що герцог Единбурзький мав інтрижку з його матір'ю, дружиною нацистського солдата, яка працювала у барі, під час Другої світової війни. У 1945 році принц Філіп нібито зустрів і спокусив Марі-Каролін, усамітнившись з нею в готелі Schwanewedel Inn неподалік Бремена.

На той час Філіп був першим лейтенантом на борту недавно побудованого есмінця під назвою HMS Whelp. Судновий журнал показує пересування Філіпа як у Європі, так і в Тихому океані і, як наполягав Фокке, дає додаткові докази того, що він справді відвідував Німеччину у дати, які співпадали з його зачаттям.

"Я знав, що він прилетів назад до Європи і відвідав Німеччину, коли моя мати завагітніла мною", – каже Фокке.

[ + – ] На момент інтрижки з німецькою барменшою принц Філіп уже був у стосунках із принцесою Єлизаветою Фото: Скриншот видео

Чоловік Марі-Каролін, якому вона народила двох дочок, на той час зник безвісти і вважався мертвим, тому не дивно, що вона закохалася у молодого британського морського офіцера Філіпа Маунтбеттена. Коли вона завагітніла у вересні 1945-го, Філіп уже був у стосунках з донькою короля Великобританії, принцесою Єлизаветою.

Повернувшись до Німеччини, Філіп нібито продовжував відвідувати Марі-Каролін за спиною своєї майбутньої нареченої. Після народження Гюнтера 12 липня 1946 Філіп, як повідомляється, навіть намагався переконати жінку дозволити йому відвезти дитину в Англію. У той час вона уявлення не мала, що він уже заручився з майбутньою королевою Великобританії, але відмовилася дозволити йому забрати її сина і більше ніколи не бачила Філіпа.

Пізніше їй приходили продуктові посилки з Лондона, але їх передавали посередники, й ім'я принца ніколи й ніде не фігурувало.

Фокке став об'єктом ненависті серед однолітків, які називали його "Томмі Бой", як і всіх незаконнонароджених. Але найбільше з нього знущався чоловік його матері, котрий, як виявилося, був у полоні, і повернувся додому лише 1950-го.

Дізнавшись правду про свого батька, Гюнтер хотів, щоб його визнали сином принца Філіпа, але натомість він почув погрози з боку палацу.

"Я не хочу образити королівську сім'ю. Але мені потрібне якесь почуття завершеності, і я не відчую його, доки принц Філіп не визнає, що він мій батько. У мене навіть такі ж вуха, як у нього. Я не думаю, що хтось може засумніватись у моїх твердженнях, побачивши ці фотографії”, – писав Гюнтер.

[ + – ] Принц Чарльз та його нібито брат Гюнтер Фокке Фото: Getty, Facebook/guenther.focke

У Букінгемському палаці були шоковані, дізнавшись про імовірну позашлюбну дитину чоловіка королеви, і відмовилися від проведення ДНК-експертизи.

"Я міг незаконно отримати зразок його волосся. Але це було б дуже несправедливо, тому що все, що я хочу, – це щоб він вийшов і сказав, що він мій батько", – говорив Фокке.

Як відомо, принц Філіп помер 9 квітня минулого року у віці 99 років. ЗМІ писали, що в молодості він неодноразово зраджував дружині, проте ніколи не думав про розлучення.

Історія з Фокке – не єдиний удар, якого зазнав Букінгемський палац. Експерти вважають, що 2022 рік принесе ще чимало болючих моментів королеві та її родині. Їхні прогнози небезпідставні, оскільки цього року заплановано вихід мемуарів принца Гаррі, який пообіцяв розкрити все таємне життя палацу.

Крім того, знову набирає обертів секс-скандал за участю принца Ендрю, якого американка Вірджинія Джуффре звинуватила у насильстві, коли вона була неповнолітньою.

Нещодавно суд присяжних визнав Гіслейн Максвелл, подругу Джефрі Епштейна, винною за п'ятьма з шести пунктів звинувачення, включаючи змову з метою скоєння секс-торгівлі молодшими за 18 років. Суд над Максвелл, вважають експерти, вплине на принца Ендрю, другого сина королеви Єлизавети ІІ. Той був серед близьких знайомих Епштейна. Зараз, у спробі пом'якшити прокурорів, Гіслейн може почати давати свідчення, і королівські експерти вважають, що принц Ендрю може опинитися в центрі нового скандалу.