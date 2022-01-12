Канье Уэст собирается в Россию и хочет встретиться с Путиным

Канье Уэст является давним поклонником российского президента и даже называл себя "молодым Путиным".

46-летний американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст планирует посетить Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и дать первое в РФ шоу Sunday Service, представляющее собой смесь концерта и церковной службы. Об этом партнер музыканта Амир Судан рассказал в интервью Billboard.

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Уэст является давним сторонником российского президента и хочет сделать Россию "своим вторым домом", расширив там собственную бизнес-империю. Музыкант в ноябре прошлого года даже называл себя "Молодым Путиным", озвучив это во время интервью для подкаста Drink Champs.

Уже известно, что он "планирует пригласить российского президента на евангельский спектакль в качестве специального гостя", и выступление – "это то, что Ye (новое имя Уэста) хотел сделать с тех пор, как в 2019 году дебютировал с проектом Sunday Service ("Воскресная служба")". Спектакли, скорее всего, будут проходить в театре "Крокус Сити Холл", вмещающем более 7300 человек, или на Большой спортивной арене в Олимпийском комплексе "Лужники" вместимостью 81 тыс. человек, национальном стадионе России, где проходила большая часть Олимпийских игр 1980 года..

Амир Судан сказал изданию, что разрабатывает план поездки с адвокатом Скоттом Балбером, который работает с азербайджано-российским миллиардером, застройщиком Арасом Агаларовым и его сыном Эмином, который также является популярным в России музыкантом. Канье Уэст якобы также планирует музыкальное сотрудничество с последним, чтобы повысить авторитет Эмина в США.

Артист не стал отвечать на вопросы журналистов относительно возможных ограничений на путешествия в РФ из-за роста напряженности с США в связи с российской военной агрессией на востоке Украины. Его партнер Судан утверждает, что рэпер прекрасно осведомлен о ситуации между Россией и Соединенными Штатами, но не намерен отступать:

"Канье знает о том, что происходит, больше, чем обычный человек, он хорошо осведомлен о вещах. И в этом нет ничего против США, но Ye есть Ye – его нельзя контролировать".

Пока Садан и Балбер рассказывают о планах Канье относительно поездки в Россию, пиар-представитель рэпера Пьер Ружье уже заявил изданию Rolling Stone, что обнародованная таблоидом Billboard информация не отвечает действительности.

"Полностью сфабриковано. Произведение вымысла или принятие желаемого за действительное этими русскими людьми", – написал он в электронном письме.

2 ноября Государственный департамент США включил Россию в список рекомендаций 4-го уровня "не путешествовать" из-за ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российской службы безопасности должностных лиц и произвольное применение местного законодательства".

Канье является поклонником не только Путина. Он открыто поддерживал Дональда Трампа, которого западные СМИ называли другом Путина, на протяжении всего его президентства и даже сам баллотировался на этот пост в 2020 году, однако прошел квалификацию для голосования только в 12 штатах.

Точная дата поездки американского рэпера-миллиардера еще неизвестна. По словам его представителей, это будет весной или летом.

Напомним, Канье Уэст нашел замену Ким Кардашьян и уже подтвердил свой роман. Ранее же он не оставлял попыток вернуть бывшую жену и даже купил дом по соседству с ее особняком.