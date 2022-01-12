Каньє Вест збирається до Росії і хоче зустрітися з Путіним

Каньє Вест є давнім шанувальником російського президента і навіть називав себе "молодим Путіним".

44-річний американський репер і бізнесмен Каньє Вест планує відвідати Росію, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним і дати перше в РФ шоу Sunday Service, яке є сумішшю концерту і церковної служби. Про це партнер музики Амір Судан розповів в інтерв'ю Billboard.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вест є давнім прихильником російського президента і хоче зробити Росію "своїм другим домом", розширивши там власну бізнес-імперію. Музикант у листопаді минулого року навіть називав себе "Молодим Путіним", озвучивши це під час інтерв'ю для подкасту Drink Champs.

Уже відомо, що він "планує запросити російського президента на євангельську виставу як спеціального гостя", і виступ – "це те, що Ye (нове ім'я Веста) хотів зробити з тих пір, як у 2019 році дебютував з проєктом Sunday Service ("Недільна служба")". Спектаклі, швидше за все, відбуватимуться в театрі "Крокус Сіті Холл", що вміщає понад 7300 осіб, або на Великій спортивній арені в Олімпійському комплексі "Лужники" місткістю 81 тис. осіб, національному стадіоні Росії, де проходила більша частина Олімпійських ігор 1980 року.

Амір Судан сказав виданню, що розробляє план поїздки з адвокатом Скоттом Балбером, який працює з азербайджано-російським мільярдером, забудовником Арасом Агаларовим та його сином Еміном, який також є популярним у Росії музикантом. Каньє Вест нібито також планує музичну співпрацю з останньою, щоб підвищити авторитет Еміна у США.

Артист не став відповідати на запитання журналістів щодо можливих обмежень на подорожі до РФ через зростання напруженості зі США у зв'язку з російською військовою агресією на сході України. Його партнер Судан стверджує, що репер чудово обізнаний про ситуацію між Росією та Сполученими Штатами, але не має наміру відступати:

"Каньє знає про те, що відбувається, більше, ніж звичайна людина, він добре обізнаний про речі. І в цьому немає нічого проти США, але Ye є Ye — його не можна контролювати".

Поки Садан і Балбер розповідають про плани Каньє щодо поїздки до Росії, піар-представник репера П'єр Руж'є вже заявив виданню Rolling Stone, що інформація, оприлюднена таблоїдом Billboard, не відповідає дійсності.

"Повністю сфабриковано. Твір вигадки або прийняття бажаного за дійсне цими російськими людьми", — написав він в електронному листі.

2 листопада Державний департамент США включив Росію до списку рекомендацій 4-го рівня "не подорожувати" через обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії, COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд, тероризму, переслідування з боку російської служби безпеки посадових осіб та довільне застосування місцевого законодавства".

Каньє є шанувальником не лише Путіна. Він відкрито підтримував Дональда Трампа, якого західні ЗМІ називали другом Путіна, протягом усього його президентства і навіть сам балотувався на цю посаду у 2020 році, проте пройшов кваліфікацію для голосування лише у 12 штатах.

Точна дата поїздки американського репера-мільярдера ще невідома. За словами його представників, це буде навесні чи влітку.

Нагадаємо, Каньє Вест знайшов заміну Кім Кардаш'ян і вже підтвердив свій роман. Раніше він не залишав спроб повернути колишню дружину і навіть купив будинок по сусідству з її особняком.