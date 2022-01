В новом телешоу покажут пентхаус, где Меган Маркл устраивала вечеринку перед рождением Арчи

Стоимость пентхауса, где герцогиня Сассекская веселилась с подружками – 75 тысяч долларов за ночь

Новое шоу The World’s Most Luxurious Holidays, которое скоро стартует на More4, расскажет о самых роскошных виллах и апартаментах, которые можно снять на выходные. И в первой же серии журналисты посещают знаменитый пентхаус The Mark, где Меган Маркл устраивала вечеринку перед рождением своего первенца Арчи, так называемый babyshower, пишет Daily Mail.

Отель The Mark на 106 номеров весьма любим селебрити, но его пентхаус, стоимостью в 75 тысяч долларов за ночь может себе позволить не каждая знаменитость. Но Меган Маркл, тогда уже герцогиня Сассекская, — позволила.

В 2019 году на устроила здесь babyshower, традиционную вечеринку перед рождением малыша, когда приглашенные подружки дарят подарки для младенца.

На вечеринке присутствовали ее подруги: Серена Уильямс, Амаль Клуни, Гейл Кинг, Джессика Малруни, Линдси Рот и многие другие. Журналисты выяснили, что в пентхаус, кроме десертов и изысканных блюд также доставили машины для производства сахарной ваты, а апартаменты украсили сотнями голубых и розовых гортензий, а также желтыми и розовыми розами.

[ + – ] Гости покидают отель The Mark после детской вечеринки Меган Маркл

В пентхаусе площадью 929 кв. м, есть пять спален, шесть ванных комнат и собственная терраса на крыше площадью 232 кв. м.

Менеджер отеля Мануэль Мартинес сообщил, что один из гостей жил здесь более года, что обошлось ему в несколько десятков миллионов долларов. А другой гость так любил собак, что превратил одну из комнат в "собачью спальню". Террасу, к слову, один из гостей как-то потребовал превратить в каток для вечеринки, что и было исполнено.

[ + – ] Видеопрезентация пентхауса отеля The Mark

Пентхаус, кроме всего прочего, может похвастаться дорогим роялем и гигантским ковром Fendi, который стоит чуть менее 150 000 фунтов стерлингов.

Для каждого нового гостя шикарный номер готовят до "первозданного" состояния. Требуется семь часов и шесть человек, чтобы довести апартаменты до совершенства. После уборки один из работников проверяет с фонариком все вазы и шторы, чтобы убрать мельчайшие пылинки. А если гость пентхауса звонит на ресепшен, то трубку требуется снять не позже третьего звонка.

[ + – ] Менеджер проверяет пентхаус отеля The Mark Фото: Скриншот

К этому номеру также прилагаются два дворецких, сомелье и шофер. За 7 000 долларов США гости могу воспользоваться старинной парусной яхтой отеля, которой более ста лет и которая является единственной в своем роде.

[ + – ] Прогулка на яхте отеля The Mark Фото: Скриншот

В прошлом, рассказывает менеджер, гости бросали якорь у Статуи Свободы, обедали лобстерами и наслаждались дегустацией Dom Perignon на борту.

Трапезу для гостей пентхауса готовит шеф-повар Жан-Жорж Вонгерихтен, причем он обслуживает гостей именно этого номера круглосуточно.