У новому телешоу покажуть пентхаус, де Меган Маркл влаштовувала вечірку перед народженням Арчі

Вартість пентхауса, де герцогиня Сассекська веселилася з подружками, – 75 тисяч доларів за ніч

Нове шоу The World's Most Luxurious Holidays, яке незабаром стартує на More4, розповість про найрозкішніші віли й апартаменти, які можна зняти на вихідні. І в першій серії журналісти відвідують знаменитий пентхаус The Mark, де Меган Маркл влаштовувала вечірку перед народженням свого первістка Арчі, так званий babyshower, пише Daily Mail.

Готель The Mark на 106 номерів дуже люблять селебріті, але його пентхаус вартістю в 75 тисяч доларів за ніч може собі дозволити не кожна знаменитість. Але Меган Маркл, тоді вже герцогиня Сассекська, дозволила.

У 2019 році влаштувала тут babyshower, традиційну вечірку перед народженням малюка, коли запрошені подружки дарують подарунки для немовляти.

На вечірці були присутні її подруги: Серена Вільямс, Амаль Клуні, Гейл Кінг, Джессіка Малруні, Ліндсі Рот і багато інших. Журналісти з'ясували, що до пентхаусу, крім десертів і вишуканих страв, також доставили машини для виробництва цукрової вати, а апартаменти прикрасили сотнями блакитних і рожевих гортензій, а також жовтими та рожевими трояндами.

[ + – ] Гості залишають готель The Mark після дитячої вечірки Меган Маркл

У пентхаусі площею 929 кв. м, є п'ять спалень, шість ванних кімнат і власна тераса на даху площею 232 кв. м.

Менеджер готелю Мануель Мартінес повідомив, що один із гостей жив тут понад рік, що коштувало йому кілька десятків мільйонів доларів. А інший гість так любив собак, що перетворив одну з кімнат на "собачу спальню". Терасу, до речі, один із гостей якось зажадав перетворити на ковзанку для вечірки, що й було виконано.

[ + – ] Відеопрезентація пентхауса готелю The Mark

Пентхаус, крім іншого, може похвалитися дорогим роялем і гігантським килимом Fendi, який коштує трохи менше 150 000 фунтів стерлінгів.

Для кожного нового гостя шикарний номер готують до первісного стану. Потрібно сім годин і шість осіб, щоб довести апартаменти до досконалості. Після прибирання один із працівників перевіряє з ліхтариком усі вази та штори, щоб прибрати найдрібніші порошинки. А якщо гість пентхауса дзвонить на ресепшен, то трубку потрібно зняти не пізніше третього дзвінка.

[ + – ] Менеджер перевіряє пентхаус готелю The Mark Фото: Скриншот

До цього номеру також додаються два дворецькі, сомельє та шофер. За 7 000 доларів США гості можуть скористатися старовинною вітрильною яхтою готелю, якій більше ста років і яка є єдиною у своєму роді.

[ + – ] Прогулянка яхтою готелю The Mark Фото: Скриншот

У минулому, розповідає менеджер, гості кидали якір біля Статуї Свободи, обідали лобстерами та насолоджувалися дегустацією Dom Perignon на борту.

Трапезу для гостей пентхауса готує шеф-кухар Жан-Жорж Вонгеріхтен, причому обслуговує гостей саме цього номера цілодобово.