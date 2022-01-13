Киану Ривз рассказал, что иногда просит автографы у знаменитостей
На шоу Стивена Колберта актер также признался, что боится пауков и любит яблоки
57-летняя звезда "Матрицы" пришел на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" на канале CBS и признался в некоторых сокровенных тайнах.
Киану рассказал, что иногда не может удержаться и просил автографы у своих кумиров. Так, он взял автограф у музыканта Лу Рида, основателяи лидера рок-группы The Velvet Underground. Тот отнесся к этому спокойно и просто передал Ривзу клочок бумаги со своим именем.
А вот знаменитый комик Джордж Карлин подписал афишу в своем стиле.
"Это было действительно смешно. Он написал "Дорогой Киану, иди на х..". Я всегда думал, что он написал это только мне, но потом встретил еще кого-то с таким же автографом", — рассказал актер.
Стивен Колберт также задал Киану несколько вопросов, которые помогли ему узнать актера получше, ведь Ривз славится тем, что не слишком любит откровенничать.
Так, он признался, что любит тосты с арахисовым маслом и медом, предпочитает яблоки апельсинам, а его любимый запах – это аромат нагретого двигателя его мотоцикла Norton Commando 1974 года выпуска.
Собак он любит больше кошек, но признался, что коты тоже начинают нравиться. А еще Киану рассказал, что ему очень тяжело выбрасывать вещи и что его пугают пауки.
Любимый фильм Киану – фантастический боевик "Роллербол" 2002 года, а если бы ему пришлось выбрать одну песню, которую ему придется слушать до конца своих дней, то это будет Love Will Tear Us Apart группы Joy Division.
Когда Стивен спросил актера: "Как ты думаешь, что происходит, когда мы умираем?", то тот сказал, что не будет менять свой ответ, данный еще в 2019 году.
"Я знаю, что те, кто любит нас, будут скучать по нам", — ответил Киану три года назад.
Затем Стивен попросил его описать остаток своей жизни в пяти словах, и Киану ответил, что это будут слова "надежда, здоровье, любовь, дружба, творчество, мотоциклы".