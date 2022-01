Киану Ривз рассказал, что иногда просит автографы у знаменитостей

На шоу Стивена Колберта актер также признался, что боится пауков и любит яблоки

57-летняя звезда "Матрицы" пришел на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" на канале CBS и признался в некоторых сокровенных тайнах.

Киану рассказал, что иногда не может удержаться и просил автографы у своих кумиров. Так, он взял автограф у музыканта Лу Рида, основателяи лидера рок-группы The Velvet Underground. Тот отнесся к этому спокойно и просто передал Ривзу клочок бумаги со своим именем.

А вот знаменитый комик Джордж Карлин подписал афишу в своем стиле.

"Это было действительно смешно. Он написал "Дорогой Киану, иди на х..". Я всегда думал, что он написал это только мне, но потом встретил еще кого-то с таким же автографом", — рассказал актер.

[ + – ] Киану Ривз на "Позднем шоу со Стивеном Колбертом"

Стивен Колберт также задал Киану несколько вопросов, которые помогли ему узнать актера получше, ведь Ривз славится тем, что не слишком любит откровенничать.

Так, он признался, что любит тосты с арахисовым маслом и медом, предпочитает яблоки апельсинам, а его любимый запах – это аромат нагретого двигателя его мотоцикла Norton Commando 1974 года выпуска.

Собак он любит больше кошек, но признался, что коты тоже начинают нравиться. А еще Киану рассказал, что ему очень тяжело выбрасывать вещи и что его пугают пауки.

Любимый фильм Киану – фантастический боевик "Роллербол" 2002 года, а если бы ему пришлось выбрать одну песню, которую ему придется слушать до конца своих дней, то это будет Love Will Tear Us Apart группы Joy Division.

[ + – ] Love Will Tear Us Apart группы Joy Division

Когда Стивен спросил актера: "Как ты думаешь, что происходит, когда мы умираем?", то тот сказал, что не будет менять свой ответ, данный еще в 2019 году.

"Я знаю, что те, кто любит нас, будут скучать по нам", — ответил Киану три года назад.

Затем Стивен попросил его описать остаток своей жизни в пяти словах, и Киану ответил, что это будут слова "надежда, здоровье, любовь, дружба, творчество, мотоциклы".