Кіану Рівз розповів, що іноді просить автографи у знаменитостей

На шоу Стівена Колберта актор також зізнався, що боїться павуків та полюбляє яблука.

57-річна зірка "Матриці" прийшла на "Пізніше шоу зі Стівеном Колбертом" на каналі CBS і зізналася в деяких прихованих таємницях.

Кіану розповів, що іноді не може втриматись і просить автографи у своїх кумирів. Так, він взяв автограф у музиканта Лу Ріда, засновника лідера рок-гурту The Velvet Underground. Той поставився до цього спокійно і просто передав Рівзу клаптик паперу зі своїм ім'ям.

А ось знаменитий комік Джордж Карлін підписав афішу у своєму стилі.

"Це було справді смішно. Він написав "Дорогий Кіану, йди на х..". Я завжди думав, що він написав це тільки мені, але потім зустрів ще когось з таким самим автографом", — розповів актор.

[ + – ] Кіану Рівз на "Пізньому шоу зі Стівеном Колбертом"

Стівен Колберт також поставив Кіану кілька питань, які допомогли йому дізнатися краще актора, адже Рівз славиться тим, що не дуже любить бути відвертим.

Так, він зізнався, що любить тости з арахісовим маслом та медом, віддає перевагу яблукам та апельсинам, а його улюблений запах – це аромат нагрітого двигуна його мотоцикла Norton Commando 1974 року випуску.

Собак він любить більше, ніж кішок, але зізнався, що коти теж починають йому подобатися. А ще Кіану розповів, що йому дуже важко викидати речі та що його лякають павуки.

Улюблений фільм Кіану – фантастичний бойовик "Роллербол" 2002 року, а якби йому довелося вибрати одну пісню, яку доведеться слухати до кінця своїх днів, то це буде Love Will Tear Us Apart групи Joy Division.

[ + – ] Love Will Tear Us Apart гурту Joy Division

Коли Стівен запитав актора: "Як ти думаєш, що відбувається, коли ми помираємо?", то той сказав, що не змінюватиме свою відповідь, дану ще у 2019 році.

"Я знаю, що ті, хто любить нас, будуть сумувати за нами", — відповів Кіану три роки тому.

Потім Стівен попросив його описати залишок свого життя п'ятьма словами, і Кіану відповів, що це будуть слова "надія, здоров'я, кохання, дружба, творчість, мотоцикли".