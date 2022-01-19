Анджелина Джоли продемонстрировала стильный зимний образ на шоппинге с детьми

Джоли не изменяет черному цвету, который стройнит ее и без того идеальную фигуру.

Голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена на улицах Нью-Йорка с 17-летней дочерью Захарой ​​и 20-летним сыном Мэддоксом. Они направлялись за покупками в магазин товаров для дома Bed Bath & Beyond, сообщает Daily Mail.

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Для похода за предметами домашнего обихода Джоли надела серую юбку ниже колена и такой же длины черное двубортное пальто, а образ дополнила стильными кожаными сапогами на высоком толстом каблуке и большой черно-белой сумкой Celine. Что касается макияжа, то Энджи воспользовалась любимой подводкой для глаз, а остальная часть ее лица была скрыта под черной маской.

Захара обратила на себя внимание синими афрокосичками. Она была в коричневом пальто, джинсах и кроссовках Converse, а ее старший брат надел серые джинсы, черные куртку, шапку и футболку и такого же цвета кроссовки с белыми шнурками.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми

После шопинга Анджелина вместе с детьми зашла в ресторан, где троица перекусила.

Всего у Анджелины Джоли – шестеро детей, причем трое из них – родные. Шайло, Вивьен и Нокс родились во время отношений актрисы с коллегой по цеху Брэдом Питтом, с которым она официально развелась в 2019 году. Мэддокс, Пакс и Захара – приемные дети актеров.

Джоли находит время не только на своих отпрысков, но и работает подростками по всему миру, чтобы улучшить их образование в области науки, технологий, инженерии и математики.

Напомним, Анджелине Джоли приписывают роман с канадским певцом The Weeknd, который младше ее на 15 лет. Их уже не раз замечали на свиданиях, а в одной из недавних песен сам исполнитель намекнул на страстный роман со знаменитой актрисой. Сама Энджи эти слухи никак не комментирует.

Несколько месяцев назад она представила миру новый фильм со своим участием "Вечные". На красных дорожках мировых столиц во время промо-тура картины она то и дело появлялась с детьми, дав СМИ немало поводов для публикаций. В частности, пресса живо обсуждала метаморфозы ее дочери Шайло, которая передумала менять пол и выходила на публику в элегантных нарядах, перешитых с дизайнерских платьев ее матери.