Анджеліна Джолі продемонструвала стильний зимовий образ на шопінзі з дітьми

Джолі не змінює чорному кольору, який робить стрункішою її і без того ідеальну фігуру.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі була помічена на вулицях Нью-Йорка із 17-річною дочкою Захарою та 20-річним сином Меддоксом. Вони прямували за покупками до магазину товарів для дому Bed Bath & Beyond, повідомляє Daily Mail.

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Для походу за предметами домашнього побуту Джолі одягла сіру спідницю нижче коліна та такої ж довжини чорне двобортне пальто, а образ доповнила стильними шкіряними чоботями на високому товстому підборі та великою чорно-білою сумкою Celine. Що стосується макіяжу, то Енджі скористалася улюбленою підводкою для очей, а решта її обличчя була прихована під чорною маскою.

Захара привернула увагу синіми афрокосичками. Вона була в коричневому пальті, джинсах і кросівках Converse, а її старший брат одягнув сірі джинси, чорні куртку, шапку та футболку та такого ж кольору кросівки з білими шнурками.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми

Після шопінгу Анджеліна разом із дітьми зайшла в ресторан, де трійця перекусила.

Загалом в Анджеліни Джолі — шестеро дітей, причому троє з них — рідні. Шайло, Вів'єн і Нокс народилися під час стосунків акторки з колегою по цеху Бредом Піттом, з яким вона офіційно розлучилася у 2019 році. Меддокс, Пакс і Захара — прийомні діти акторів.

Джолі знаходить час не тільки на своїх нащадків, але й працює з підлітками по всьому світу, щоб покращити їхню освіту в галузі науки, технологій, інженерії та математики.

Нагадаємо, Анджеліні Джолі приписують роман із канадським співаком The Weeknd, який молодший за неї на 15 років. Їх уже не раз помічали на побаченнях, а в одній із нещодавніх пісень сам виконавець натякнув на пристрасний роман зі знаменитою акторкою. Сама Енджі ці чутки ніяк не коментує.

Кілька місяців тому вона представила світові новий фільм зі своєю участю "Вічні". На червоних доріжках світових столиць під час промо-туру картини вона з'являлася з дітьми, давши ЗМІ чимало приводів для публікацій. Зокрема, преса жваво обговорювала метаморфози її дочки Шайло, яка передумала міняти стать і виходила на публіку в елегантному вбранні, перешитому з дизайнерських суконь її матері.