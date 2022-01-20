Эксперт по красоте указала, что изменилось в образе Кейт Миддлтон с начала года

Образ герцогини кембриджской стал более серьезным и статусным.

Влияние Кейт Миддлтон в королевской семье Великобритании растет все больше, и теперь это заметно не только по тому, насколько увереннее стала вести себя герцогиня Кембриджская на публике, но также произошли некоторые изменения в ее внешности, сделав ее более серьезной и соответствующей статусу. Что больше всего привлекло внимание во время первого появления Кейт на публике после Нового года и ее 40-летия, рассказала Лора Кей, эксперт по макияжу и основатель Laura Kay London.

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По ее словам, 19 января во время посещения Музея подкидышей, патроном которого является с 2019 года, герцогиня предстала перед публикой с обновленным цветом волос, более темным чем прежде, а также с новым макияжем.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская но 2022 год носила каштановый цвет волос и более бронзовый макияж Фото: Getty Images

"Ее макияж чистый и свежий, с естественной розовой помадой. Ее матовая основа – пудровая, что контрастирует с ее новыми волосами темно-коричневого цвета. Последний выглядит очень взрослым и серьезным по сравнению с ее недавними более насыщенными оттенками, но мягкие волны делают ее моложе. Общий образ Кейт довольно впечатляющий, хотя отдельные элементы кажутся более сдержанными, чем мы видели в последнее время", – пояснила Кей.

[ + – ] Новый образ Кейт Миддлтон: более естественный макияж и темные волосы Фото: Getty Images

Она также добавила, что пудровая основа могла скрыть темные круги под глазами. Единственная тяжелая часть образа Кейт – это макияж глаз.

"Черная или очень темно-коричневая подводка для глаз и тени для век были нанесены тонким слоем, чтобы смягчить их. Ресницы Кейт накрашены густой тушью, а ее брови расчесаны и окрашены для большего эффекта. Чтобы выделить брови и глаза, она нанесла белый или более светлый макияж над складками глаз. Это классический прием для отражения света, который помогает сделать лицо более привлекательным", – говорит эксперт по красоте. Лора также отметила, что перед новым годом герцогиня еще больше похудела. Мы рассказывали, какой диеты придерживается жена принца Уильяма.

Что касается выбора одежды для мероприятия, то Кейт с ее помощью создала "профессиональный" вид, контрастирующий с "рождественским гламуром" последних месяцев", выбрав широкие черные брюки, черный джемпер с воротником поло и длинное темно-синее пальто.

Напомним, в честь 40-летия герцогини Кенсингтонский дворец выпустил три портрета Кэтрин, на которых она позировала в платьях от кутюр и повторила образ еще одной королевской особы 80-летней давности.