Експертка з краси вказала, що змінилося в образі Кейт Міддлтон із початку року

Образ герцогині кембриджської став серйознішим і статусним.

Вплив Кейт Міддлтон у королівській сім'ї Великобританії зростає все більше, і тепер це помітно не тільки з того, наскільки впевненіше поводилася герцогиня Кембриджська на публіці, але також відбулися деякі зміни в її зовнішності, які зробили її більш серйозною та відповідною статусу. Що найбільше привернуло увагу під час першої появи Кейт на публіці після Нового року та її 40-річчя, розповіла Лора Кей, експертка з макіяжу та засновниця Laura Kay London.

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За її словами, 19 січня під час відвідування Музею підкидьків, патроном якого є з 2019 року, герцогиня постала перед публікою з оновленим кольором волосся, більш темним, ніж раніше, а також із новим макіяжем.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська в 2022 носила каштановий колір волосся і більш бронзовий макіяж Фото: Getty Images

Її макіяж чистий і свіжий, з природною рожевою помадою. Її матова основа — пудрова, що контрастує з її новим волоссям темно-коричневого кольору. Загальний образ Кейт досить разючий, хоча окремі елементи здаються стриманішими, ніж ми бачили останнім часом", — пояснила Кей.

[ + – ] Новий образ Кейт Міддлтон: більш природний макіяж і темне волосся Фото: Getty Images

Вона також додала, що пудрова основа могла приховати темні кола під очима. Єдина важка частина образу Кейт — це макіяж очей.

"Чорна або дуже темно-коричнева підводка для очей і тіні для повік були нанесені тонким шаром, щоб пом'якшити їх. Вії Кейт нафарбовані густою тушшю, а її брови розчесані та пофарбовані для більшого ефекту. Щоб виділити брови й очі, вона нанесла білий або більш світлий макіяж над складками очей. Це класичний прийом для відображення світла, який допомагає зробити обличчя привабливішим", — каже експертка з краси. Лора також зазначила, що перед новим роком герцогиня ще більше схудла. Ми розповідали, якої дієти дотримується дружина принца Вільяма.

Що стосується вибору одягу для заходу, то Кейт з його допомогою створила "професійний" вигляд, який контрастує з "різдвяним гламуром" останніх місяців", обравши широкі чорні штани, чорний джемпер із коміром поло та довге темно-синє пальто.

Нагадаємо, на честь 40-річчя герцогині Кенсингтонський палац випустив три портрети Кетрін, на яких вона позувала у сукнях від кутюр і повторила образ ще однієї королівської особи 80-річної давності.