Стилист назвала любимую модель джинсов Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон отдает предпочтение демократическим брендам, а джинсы, в которых она появляется на публике, моментально разлетаются с полок магазинов.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин умеет с достоинством носить не только наряды от известных дизайнеров и деловые ансамбли, но и повседневную одежду. На встречах со школьниками или при посещении спортивных мероприятий ее часто можно увидеть в джинсах. Особенно Кейт Миддлтон любит джинсы-скинни, а также классические модели голубого цвета.

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Стилист Кейт Мендонса в своем обзоре для Yahoo Lifestyle Canada рассказала о том, что жена принца Уильяма очень любит джинсы демократического шведского бренда & Other Stories. Именно в них, а также в футболке H&M герцогиня позировала журналистам, когда вакцинировалась от коронавируса в мае прошлого года.

[ + – ] Кейт Миддлтон в джинсах Favorite Cutе от бренда & Other Storie

Модель джинсов Favorite Cutе – это все, что нужно истинным любителям джинсов, утверждает стилист. Они на 99 % состоят из органического и переработанного хлопка и на 1 % – из эластичного материала для удобной посадки. Джинсы довольно жесткие на ощупь, имеют высокую талию, узкие штанины и представлены в двух вариантах: стандартном и укороченном.

[ + – ] Джинсы, которые носит герцогиня Кембриджская, стали хитом продаж Фото: & Other Stories

Хотя неясно, какие именно, стандартные или укороченные джинсы выбрала Кейт Миддлтон, они быстро стали хитом среди блоггеров и покупателей.

Стоимость пары таких штанов – $89 долларов (2530 грн).

Ранее мы рассказывали о самых изысканных образах Кейт Миддлтон на Рождество, а также о самом дорогом платье герцогини за прошлый год.

Напомним, какие модели джинсов будут популярны в феврале и следующей весной.