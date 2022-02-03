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Стиль жизни

Билли Айлиш снова кардинально сменила облик

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Билли Айлиш, прическа Билли Айлиш, Билли Айлиш сменила прическу, стильные стрижки 2022
Фото: Открытые источники | Билли Айлиш

После многих экспериментов с внешностью знаменитость вернулась к привычному для фанатов образу.

Накануне 20-летняя американская певица и автор песен Билли Айлиш выложила в свой Instagram для почти 100 миллионов фолловеров новое фото, на котором продемонстрировала обновленный образ, сидя в самолете.

Молодая знаменитость вернулась к своему традиционному черному цвету волос.

Билли Айлиш снова брюнетка.

"Она вернулась!", "обратно в 2019", "мой любимый цвет волос" — пишут под публикацией поклонники Билли Айлиш, заскучавшие по привычному образу певицы.

Отметим, что в начале 2021 Билли Айлиш кардинально изменила свой имидж. Вместо ярко-зеленых волос и резких образов она стала обладательницей блонда и начала одеваться более женственно и элегантно. А в конце того же года 20-летняя звезда стала шатенкой с челкой, чем снова удивила фанатов.

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