Билли Айлиш снова кардинально сменила облик

После многих экспериментов с внешностью знаменитость вернулась к привычному для фанатов образу.

Накануне 20-летняя американская певица и автор песен Билли Айлиш выложила в свой Instagram для почти 100 миллионов фолловеров новое фото, на котором продемонстрировала обновленный образ, сидя в самолете.

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Молодая знаменитость вернулась к своему традиционному черному цвету волос.

[ + – ] Билли Айлиш снова брюнетка.

"Она вернулась!", "обратно в 2019", "мой любимый цвет волос" — пишут под публикацией поклонники Билли Айлиш, заскучавшие по привычному образу певицы.

Отметим, что в начале 2021 Билли Айлиш кардинально изменила свой имидж. Вместо ярко-зеленых волос и резких образов она стала обладательницей блонда и начала одеваться более женственно и элегантно. А в конце того же года 20-летняя звезда стала шатенкой с челкой, чем снова удивила фанатов.

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