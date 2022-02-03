Біллі Айліш повернула свою традиційну зачіску

Після багатьох експериментів із зовнішністю знаменитість повернулася до звичного для фанатів образу.

Напередодні 20-річна американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш виклала у свій Instagram для майже 100 мільйонів фоловерів нове фото, на якому продемонструвала оновлений образ, сидячи в літаку.

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Молода знаменитість повернулася до свого традиційного чорного кольору волосся.

[ + – ] Біллі Айліш знову брюнетка.

"Вона повернулася!", "назад у 2019", "мій улюблений колір волосся" — пишуть під публікацією прихильники Біллі Айліш, які засумували за звичним образом співачки.

Зазначимо, що на початку 2021 року Біллі Айліш кардинально змінила свій імідж. Замість яскраво-зеленого волосся та різких образів вона стала володаркою блонду та почала одягатися більш жіночно та елегантно. А наприкінці того ж року 20-річна зірка стала шатенкою з чубчиком, чим знову здивувала фанатів.

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