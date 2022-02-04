Большой ребенок. Киану Ривз повеселил поклонников развлечением в зимнем городе (видео)

Актер не страдает звездной болезнью и показывает, что простые доступные радости ему не чужды.

57-летний американский актер Киану Ривз повеселил поклонников на съемках четвертой части боевика "Джон Уик", проходивших в Нью-Йорке, засыпанном снегом, сообщает Hollywood Pipeline.

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В Сети появилось видео, на котором Киану продемонстрировал, что тоже любит пошутить и подурачиться, съехав по перилам лестницы в Парке четырех свобод на острове Рузвельта, вместо того, чтобы спуститься по ступенькам.

На кадрах видно съемочный процесс. Актер в элегантном черном костюме и туфлях позирует перед камерой, закрепленной на вертолете. Его ноги в туфлях – в снегу, которого в Нью-Йорке насыпало с лихвой. Волосы актера расчесаны на прямой пробор и спадают на плечи, а черная борода, знакомая героям франшизы, завершает образ. Его безымянный палец был перемотан черной повязкой.

Актер выдержал холод с улыбкой на лице, и в какой-то момент ему потребовалась минута, чтобы вытереть снег со своих туфель.

Когда сцена была снята, и съемочная группа спускалась к павильону, Киану уселся на металлические перила и съехал вниз, отталкиваясь от земли ногой.

[ + – ] Киану Ривз на съемках в Нью-Йорке

Коллега Киану Иэн МакШейн также был замечен на съемочной площадке в черном пальто, черных брюках и темных очках. Под верхней одеждой на актере была белая рубашка, а свой образ он завершил черным ремнем и лоферами в тон. В одной руке Иэн держал страницы сценария, а в другой — маленькую чашку кофе.

МакШейн играет Уинстона, владельца нью-йоркского отеля Continental и давнего друга легендарного убийцы Ривза. В конце фильма "Джон Уик: Глава 3 – Парабеллум" Уинстон, по-видимому, предал Джона, когда застрелил его с крыши отеля, чтобы доказать свою лояльность главному антагонисту фильма Судье (Азия Кейт Диллон).

В июле прошлого года МакШейн подтвердил, что в новой части повторит свою роль.

[ + – ] Иэн МакШейн (справа) Фото: Splash News

Ранее Ривз приоткрыл перед фанатами завесу того, что они увидят в четвертом фильме франшизы:

"Есть несколько действительно потрясающих действий Джона Уика и новых персонажей, и было очень весело снова играть эту роль и рассказывать эту историю. Вы знаете, есть новые персонажи, и мы открываем мир. Сейчас мы просто снимаем эту сумасшедшую сцену драки посреди движения. Итак, автокатастрофы, перестрелки".

В "Джоне Уике 4" главный герой, который противостоит глобальной сети наемных убийц, воссоединится с коллегой по "Матрице" Лоуренсом Фишберном. Три части франшизы о наемном убийце получили сильные отзывы критиков и собрали более полумиллиарда долларов в мировом прокате. Четвертый фильм выйдет в кинотеатрах 27 мая 2022 года.

Напомним, Киану Ривз раскрыл секрет своей самой известной фотографии, а также отблагодарил за работу каскадеров франшизы об Уике.

Совсем недавно актер попал в немилость к китайцам из-за его поддержки Тибета.