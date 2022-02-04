Велика дитина. Кіану Рівз порадував шанувальників розвагою в зимовому місті (відео)

Актор не страждає на зіркову хворобу і показує, що прості доступні радості йому не чужі.

57-річний американський актор Кіану Рівз порадував шанувальників на зйомках четвертої частини бойовика "Джон Вік", що проходили в Нью-Йорку, засипаному снігом, повідомляє Hollywood Pipeline.

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У мережі з'явилося відео, на якому Кіану продемонстрував, що теж любить пожартувати і подуріти, з'їхавши по поруччям сходів у Парку чотирьох свобод на острові Рузвельта, замість того, щоб спуститися сходами.

На кадрах видно знімальний процес. Актор в елегантному чорному костюмі та туфлях позує перед камерою, закріпленою на вертольоті. Його ноги в туфлях — у снігу, якого в Нью-Йорку насипало з лишком. Волосся актора розчесане на прямий проділ і спадає на плечі, а чорна борода, знайома героям франшизи, завершує образ. Його безіменний палець був перемотаний чорною пов'язкою.

Актор витримав холод з усмішкою на обличчі, і в якусь мить йому знадобилася хвилина, щоб витерти сніг зі своїх туфель.

Коли сцена була знята, і знімальна група спускалася до павільйону, Кіану сів на металеві перила і з'їхав униз, відштовхуючись від землі ногою.

[ + – ] Кіану Рівз на зйомках у Нью-Йорку

Колега Кіану Іян Макшейн також був помічений на знімальному майданчику у чорному пальті, чорних штанах і темних окулярах. Під верхнім одягом на акторі була біла сорочка, а свій образ він завершив чорним ременем і лоферами в тон. В одній руці Іян тримав сторінки сценарію, а в другій маленьку чашку кави.

Макшейн грає Вінстона, власника нью-йоркського готелю Continental і давнього друга легендарного вбивці Рівза. Наприкінці фільму "Джон Вік: Глава 3 – Парабеллум" Вінстон, мабуть, зрадив Джона, коли застрелив його з даху готелю, щоб довести свою лояльність головному антагоністу фільму Судді (Азія Кейт Діллон).

У липні минулого року Макшейн підтвердив, що в новій частині повторить свою роль.

[ + – ] Іян Макшейн (праворуч) Фото: Splash News

Раніше Рівз відкрив перед фанатами завісу того, що вони побачать у четвертому фільмі франшизи:

"Є кілька справді приголомшливих дій Джона Віка і нових персонажів, і було дуже весело знову грати цю роль і розповідати цю історію. Ви знаєте, є нові персонажі, і ми відкриваємо світ. Зараз ми просто знімаємо цю божевільну сцену бійки посеред руху. Отже, автокатастрофи, перестрілки".

У "Джоні Віці 4" головний герой, який протистоїть глобальній мережі найманих убивць, возз'єднається з колегою з "Матриці" Лоуренсом Фішберном. Три частини франшизи про найманого вбивцю отримали сильні відгуки критиків і зібрали понад пів мільярда доларів у світовому прокаті. Четвертий фільм вийде у кінотеатрах 27 травня 2022 року.

Нагадаємо, Кіану Рівз розкрив секрет свого найвідомішого фото, а також віддячив за роботу каскадерів франшизи про Віка.

Нещодавно актор потрапив у немилість у китайців через його підтримку Тибету.