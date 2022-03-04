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Яхты олигархов, которые они потеряли. Что мы знаем об арестованном имуществе миллиардеров

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Фото: Yacht Charter Fleet | Суперяхта Dilbar Алишера Усманова в Гамбурге

Уже сейчас несколько дорогих суперяхт российских олигархов были арестованы, а про пять точно известно, что они спрятаны на Мальдивах

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках программы противостояния военной российской агрессии в Украине потребовал осуществить инвентаризацию, зарегистрированного во Франции имущества российских олигархов из санкционного списка. Не исключено, что имущество будет изъято.

В Великобритании представитель консервативной партии Майкл Гроув отметил, что арестованное имущество российских миллиардеров будет использоваться во благо – в нем разместят беженцев из Украины.

И насколько стало известно: процесс пошел. Уже были арестованы суперяхты Алишера Усманова и Игоря Сечина. Про них известно, что они огромны, высокотехнологичны и очень дорого стоят. Но Фокус постарался разобраться в том, что именно было изъято у российских олигархов.

И напомним, миллиардеры из РФ настолько бояться потерять свои баснословно дорогие плавучие дворцы, что прячут их в портах Черногории и Мальдив. Только на Мальдивах, маленьком островном государстве в Аравийском море уже собралась компания из пяти суперяхт. Владельцы трех известны точно: это основатель алюминиевого гиганта "Русал" Олег Дерипаска, Александр Абрамов, соучредитель сталелитейной компании "Евраз", а также один из богатейших людей России – Владимир Потанин.

Суперяхта Dilbar Алишера Усманова

156-ти метровая яхта Алишера Усманова была пришвартована в Гамбурге для проведения ремонта. Ее стоимость – более 600 миллионов долларов. На борту могут находиться до 40 пассажиров одновременно.

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Суперяхта Dilbar Алишера Усманова
Фото: Yacht Charter Fleet

Усманов приобрел яхту Dilbar в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen. На ее постройку ушло 52 месяца. Фирма называет ее "одной из самых сложных и трудных яхт, когда-либо построенных, как по размерам, так и по технологиям".

Dilbar может похвастаться самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте, а также двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом.

Кто такой Алишер Усманов

Уроженец Узбекистана, основатель компании и основной акционер (49%) USM (Металлоинвест, Удоканская медь, Мегафон), ИД "Коммерсантъ".

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Алишер Усманов - основатель компании и основной акционер (49%) USM
Фото: ТАСС

Состояние Усманова оценивалось в апреле прошлого года в 13 миллиардов долларов. Владеет он также особняками в Монако, Великобритании, Швейцарии, Италии и Монако. Президент Международной федерации фехтования.

Суперяхта Amore Vero Игоря Сечина

86-метровая Amore Vero (бывшая St. Princess Olga) обошлась миллиардеру Игорю Сечину в 120 миллионов долларов.

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Суперяхта Amore Vero Игоря Сечина
Фото: Yacht Charter Fleet

Она была построена компанией Oceanco в Нидерландах на их верфи Alblasserdam, к владельцу была доставлена в 2013 году. Ее интерьер разработан дизайнерским домом Alberto Pinto, а внешний вид – работа дизайнерской студии Lobanov Design.

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Суперяхта Amore Vero Игоря Сечина
Фото: Yacht Charter Fleet

На борту могу свободно разместится 14 гостей в семи каютах. Также тут имеются салон красоты, лифт и тренажерный зал. Для частного чартера яхта Amore Vero не была доступна.

Кто такой Игорь Сечин

61-летний Игорь Сечин родом из Санкт-Петербурга и является главным исполнительным директором крупной нефтегазовой компании "Роснефть". Он считается одной из самых влиятельных фигур в РФ и работает бок о бок с Владимиром Путиным с начала 90-х годов. Так, с 1999 года Сечин занимал пост заместителя руководителя президентской администрации. А в 2012 году Владимир Путин называл его "очень эффективным сотрудником".

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Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным
Фото: ТАСС

По образованию он "филолог-романист", владеет французским и португальским языками. А его яхта была переименована из "Святой принцессы Ольги" в "Вечную любовь" после скандального развода со второй женой Ольгой Рожковой. Та ушла от него к итальянскому автогонщику Франческо Провенцано.

Яхта Lady Anastasia Александра Михеева

Этот случай отдельный. Стоит особняком, так как "Леди Анастасия" не была арестована, а частично затоплена в первые дни войны украинским моряком Тарасом Остапчуком. Яхта Александра Михеева, который является главой корпорации "Ростех", стояла в порту Пальмы, в Испании. Компания "Ростех" занимается производством военных вертолетов и продажей оружия.

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Яхта Lady Anastasia Александра Михеева
Фото: Yacht Charter Fleet

Когда первые ракеты стали падать в Киеве, Остапчук предупредил остальных членов экипажа, взял всю вину на себя и открыл несколько клапанов в машинном отделении, чтобы туда попала вода. Он также закрыл топливные краны и выключил электричество.

Остапчук был арестован, но когда он пояснил судье, что сделал это из-за того, что компания владельца яхты производит оружие, которое используется для нападения на Украину и украинский народ. Остапчук был отпущен под залог. Яхта сильно пострадала.

Почти 48-метровая Lady Anastasia располагает пятью роскошными каютами, которые могут принять 10 гостей. Построена она была еще в 2001 году, у нее уже было несколько владельцев.

Кто такой Александр Михеев

Уроженец Москвы, экономист, генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех".

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Александр Михеев, генеральный директор компании "Рособоронэкспорт"
Фото: ТАСС

Его сын, бизнесмен Алексей Михеев, женат на светской львице и основательнице издания Buro 24/7 Мирославе Думе. Она недавно также высказалась о военной спецоперации и сказала, что "молится за мир".