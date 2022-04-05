Макс Барских поделился снимком в камуфляже

Певец вступил в ряды ВСУ.

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Украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) на своей Instagram-странице поделился снимком в камуфляже.

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Поскольку раньше артист объявил о вступлении в ряды ВСУ, теперь он учится военному делу.

[ + – ] Макс Барских в рядах ВСУ

"Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием", — подписал пост Барских.

В комментариях Максу ответили несколько украинских знаменитостей. В частности, певица Даша Астафьева, которая сейчас готовит обеды для украинских военных, написала: "Макс, ты как всегда". А спикер СБУ Артем Дехтяренко написал "Слава Украине!".

Также певец поделился коротким роликом, в котором обратился на английском языке к своей аудитории за границей. Он поблагодарил за безграничную поддержку и призвал поддерживать все санкции против России, ведь это поможет остановить врага.

[ + – ] Макс Барских обратился к миру на английском

Напомним, Макс Барских прокомментировал ужасные события в Буче, которые стали известны во всем мире как "Бучанская резня".

Фокус писал о впечатлении певца Тамерлана от увиденного ужаса в Буче, поскольку музыкант также решил защищать Украину в Теробороне Киевской области и участвовал в освобождении города.