Макс Барських поділився знімком у камуфляжі
Співак вступив до лав ЗСУ.
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Український співак Макс Барських (справжнє ім'я Микола Бортник) на своїй Instagram-сторінці поділився знімком у камуфляжі.
Оскільки раніше артист оголосив про вступ до лав ЗСУ, тепер він навчається військової справи.
"Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю", — підписав допис Барських.
У коментарях Максу відповіли декілька українських знаменитостей. Зокрема співачка Даша Астаф'єва, яка наразі готує обіди для українських військових, написала: "Макс, ти як завжди". А речник СБУ Артем Дехтяренко написав "Слава Україні!".
Також співак поділився коротким роликом, у якому звернувся англійською мовою до своєї аудиторії закордоном. Він подякував за безмежну підтримку та закликав підтримувати всі санкції проти Росії, адже це допоможе зупинити ворога.
Нагадаємо, Макс Барських прокоментував жахливі події в Бучі, які стали відомі у всьому світі як "Бучанська різанина".
Фокус писав про враження співака Тамерлана від побаченого жахіття в Бучі, оскільки музикант також вирішив захищати Україну в Теробороні Київської області та брав участь у звільненні міста.