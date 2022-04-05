RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Макс Барських поділився знімком у камуфляжі

966
Макс Барських, Макс Барських вступив до ЗСУ, Макс Барських у камуфляжі, Макс Барських солдат
Фото: max_barskih | Макс Барських у лавах ЗСУ

Співак вступив до лав ЗСУ.

Український співак Макс Барських (справжнє ім'я Микола Бортник) на своїй Instagram-сторінці поділився знімком у камуфляжі.

Оскільки раніше артист оголосив про вступ до лав ЗСУ, тепер він навчається військової справи.

Макс Барських у лавах ЗСУ

"Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю", — підписав допис Барських.

У коментарях Максу відповіли декілька українських знаменитостей. Зокрема співачка Даша Астаф'єва, яка наразі готує обіди для українських військових, написала: "Макс, ти як завжди". А речник СБУ Артем Дехтяренко написав "Слава Україні!".

Також співак поділився коротким роликом, у якому звернувся англійською мовою до своєї аудиторії закордоном. Він подякував за безмежну підтримку та закликав підтримувати всі санкції проти Росії, адже це допоможе зупинити ворога.

Макс Барських звернувся до світу англійською

Нагадаємо, Макс Барських прокоментував жахливі події в Бучі, які стали відомі у всьому світі як "Бучанська різанина".

Фокус писав про враження співака Тамерлана від побаченого жахіття в Бучі, оскільки музикант також вирішив захищати Україну в Теробороні Київської області та брав участь у звільненні міста.