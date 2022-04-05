Макс Барських поділився знімком у камуфляжі

Співак вступив до лав ЗСУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український співак Макс Барських (справжнє ім'я Микола Бортник) на своїй Instagram-сторінці поділився знімком у камуфляжі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Оскільки раніше артист оголосив про вступ до лав ЗСУ, тепер він навчається військової справи.

[ + – ] Макс Барських у лавах ЗСУ

"Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю", — підписав допис Барських.

У коментарях Максу відповіли декілька українських знаменитостей. Зокрема співачка Даша Астаф'єва, яка наразі готує обіди для українських військових, написала: "Макс, ти як завжди". А речник СБУ Артем Дехтяренко написав "Слава Україні!".

Також співак поділився коротким роликом, у якому звернувся англійською мовою до своєї аудиторії закордоном. Він подякував за безмежну підтримку та закликав підтримувати всі санкції проти Росії, адже це допоможе зупинити ворога.

[ + – ] Макс Барських звернувся до світу англійською

Нагадаємо, Макс Барських прокоментував жахливі події в Бучі, які стали відомі у всьому світі як "Бучанська різанина".

Фокус писав про враження співака Тамерлана від побаченого жахіття в Бучі, оскільки музикант також вирішив захищати Україну в Теробороні Київської області та брав участь у звільненні міста.