"Это твой ребенок!": фанатка Джонни Деппа учинила переполох в суде

Женщину вывели из зала заседаний и запретили ей появляться в суде.

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В Вирджинии продолжается суд, где рассматривается иск американского актера Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд на $50 млн, каждый день происходит что-то незаурядное, начиная от поведения противостоящих сторон и заканчивая неожиданными фактами из семейной жизни супругов. Однако недавно очевидцы стали свидетелями куда более интересного момента, сообщает Law & Crime.

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Во время перерыва в судебном заседании женщина, держащая в руках маленького ребенка, начала кричать, что его отцом является Депп.

"Этот ребенок твой! Джонни, я люблю тебя! Наши души связаны", – заявила она, подняв малыша на руках. В свою очередь актер просто повернулся к ней, улыбнулся и помахал рукой.

Позже к ней подошел охранник, и неизвестная сказала ему, что "просто пошутила". Ее вывели за территорию суда, срезав с нее браслет, открывавший ей доступ в зал заседаний.

Тем временем суд между бывшими супругами продолжается уже седьмую неделю. В понедельник, 23 мая, перед судьей и присяжными выступил доктор Ричард Мур, хирург-ортопед из Северной Каролины, специализирующийся на хирургии кисти. Он опроверг серьезную травму пальца Деппа, заявив, что она не соответствует тому, что было изображено на клинических фотографиях.

Также стало известно, что на этой неделе показания даст британская супермодель Кейт Мосс, которая встречалась с актером с 1994 по 1997 год.

Напомним, у Джонни Деппа есть двое детей, дочь Лили-Роуз и сын Джон Кристофер, которых ему родила французская актриса и модель Ванесса Паради. На матери своих детей актер так и не женился, а вот Эмбер сумела затянуть его к алтарю, правда, брак был очень коротким, а судебные разборки между супругами продолжаются уже шестой год.

После того, как Эмбер публично обвинила Деппа в домашнем насилии, его карьера стремительно пошла вниз: он лишился роли в "Фантастических тварях", был "отменен" в Голливуде, а Netflix убрал все фильмы с его участием.

Не удалось удержаться и Эмбер. После ряда скандальных разоблачений, в том числе и новых обвинений во лжесвидетельстве, актрису "вырезали" из второй части фильма "Аквамен". Кроме того, весь мир узнал о ее психических расстройствах.