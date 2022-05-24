"Це твоя дитина!": фанатка Джонні Деппа вчинила переполох у суді

Жінку вивели із зали засідань і заборонили їй з'являтися в суді.

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У Вірджинії триває суд, де розглядається позов американського актора Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд на $50 млн, щодня відбувається щось неабияке, починаючи від поведінки протилежних сторін і закінчуючи несподіваними фактами із сімейного життя подружжя. Проте нещодавно очевидці стали свідками значно цікавішого моменту, повідомляє Law & Crime.

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Під час перерви у судовому засіданні жінка, яка тримає в руках маленьку дитину, почала кричати, що її батьком є Депп.

"Ця дитина твоя! Джонні, я люблю тебе! Наші душі пов'язані", — заявила вона, піднявши малюка на руках. Зі свого боку, актор просто повернувся до неї, посміхнувся і помахав рукою.

Пізніше до неї підійшов охоронець, і невідома сказала йому, що "просто пожартувала". Її вивели за територію суду, зрізавши з неї браслет, який відкрив їй доступ до зали засідань.

Тим часом суд між колишнім подружжям триває вже сьомий тиждень. У понеділок, 23 травня, перед суддею і присяжними виступив доктор Річард Мур, хірург-ортопед із Північної Кароліни, який спеціалізується на хірургії кисті. Він спростував серйозну травму пальця Деппа, заявивши, що вона не відповідає тому, що було зображено на клінічних фото.

Також стало відомо, що цього тижня свідчення дасть британська супермодель Кейт Мосс, яка зустрічалася з актором із 1994 до 1997 року.

Нагадаємо, у Джонні Деппа є двоє дітей, донька Лілі-Роуз і син Джон Крістофер, яких йому народила французька акторка та модель Ванесса Параді. Із матер'ю своїх дітей актор так і не одружився, а ось Ембер зуміла затягнути його до вівтаря, щоправда, шлюб був дуже коротким, а судові суперечки між подружжям тривають уже шостий рік.

Після того, як Ембер публічно звинуватила Деппа в домашньому насильстві, його кар'єра стрімко пішла вниз: він втратив роль у "Фантастичних звірях", був "скасований" у Голлівуді, а Netflix прибрав усі фільми за його участю.

Не вдалося втриматись й Ембер. Після низки скандальних викриттів, зокрема нових обвинувачень у псевдосвідченні, акторку "вирізали" з другої частини фільму "Аквамен". Крім того, весь світ дізнався про її психічні розлади.