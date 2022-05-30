Киеву — 1540. Осадчая и Добрынин поздравили столицу с днем рождения

"Як тебе не любити, Києве мій?" — пожалуй, одна из самых распространенных цитат в Сети 29 мая 2022.

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Украинские звезды в бурное и тяжелое время не забыли поздравить с 1540-летием столицу Украины – город Киев.

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Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева в честь праздничного дня поделилась архивными кадрами с улиц мирной столицы Украины.

"Киев, я очень сильно тебя люблю", — подписала снимки артистка.

[ + – ] Надя Дорофеева поздравила Киев с днем рождения

Леся Никитюк

Телеведущая и блогер Леся Никитюк вспомнила, как 14 лет назад приехала покорять столицу и боялась, что большой город ее не примет. Однако Киев принял, познакомил со многими людьми и многому научил украинскую звезду.

"Киев🇺🇦❤️ С Днем Рождения! Сегодня тебе — 1540 лет!" – отметила Леся Никитюк.

[ + – ] Леся Никитюк поздравила Киев с днем рождения

Никита Добрынин

Телеведущий и экс-холостяк Никита Добрынин поделился видео улиц столицы и вспомнил, как 13-14 лет назад приехал работать на радио и познакомился со многими людьми, несмотря на то, что боялся, что Киев не примет его.

"Из-за войны праздничных мероприятий нет, но все равно люди выходят, здороваются. А это все, что нужно для счастья", — подписал ролик Никита Добрынин.

[ + – ] Никита Добрынин поздравил Киев с днем рождения

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских призналась, что где бы она ни выступала, ее всегда тянет домой, в Киев.

"Здесь я родилась. Здесь произошли мои наиболее важные события в жизни. Столько бесценных моментов и воспоминаний… И стоя на стольких сценах в стольких странах, я всегда гордо говорила, что я "певица из Киева, из Украины", — подписала архивные фото из мирной столицы Настя Каменских.

[ + – ] Настя Каменских поздравила Киев с днем рождения

Светлана Бевза

Украинская дизайнер Светлана Бевза, чьи наряды выбирают мировые звезды, в честь дня Киева поделилась архивным кадром из мирного города.

"Это фото сделано 2 года назад на балконе моего киевского офиса. Сегодня моему родному городу исполняется 1540 лет. Прекрасный, любимый Киев, я очень скучаю по тебе", — подписала фото украинская дизайнер.

[ + – ] Светлана Бевза поздравила Киев с днем рождения

Бренд Светланы BEVZA выпустил специальную коллекцию подвесок с надписью "Киев" и изображением каштана — символа города.

Джамала

Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала также поделилась архивными фото с улиц Киева, на которых позирует, в частности, со своим мужем.

"Сегодня мой город переживает, как и мы все, непростые времена. Но никому не по силам сломать наш дух. В этом я уверена. В темные времена единством киевлян можно только восхищаться", — отметила украинская артистка.

[ + – ] Джамала поздравила Киев с днем рождения

Даша Астафьева

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с первых дней полномасштабной войны активно помогает украинским защитникам, готовя для них обеды, поделилась 12-минутным видео о Киеве и киевлянах, которые помогают родному городу во время войны.

В частности, уроженка Покрова призналась, что родилась, внимание, в Киеве.

"В Киеве я родилась. Настоящая. Именно в феврале этого года. Наконец, я помню каждый день, потому что я стала ценить. В Киеве услышала себя, и поверила во все настоящее…" — отметила Даша Астафьева.

[ + – ] Даша Астафьева поздравила Киев с днем рождения

Соня Плакидюк

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась кадрами весенней столицы 2022. В частности, на улицах Киева цветут розовые и красные тюльпаны.

"Буду мріяти й жити

На крилах надій…

Як тебе не любити,

Києве мій 🤍…" — подписала кадры цветочной столицы Соня Плакидюк.

[ + – ] Соня Плакидюк поздравила Киев с днем рождения

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Звездные супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая, недавно проведшие благотворительный вечер-аукцион в Каннах, выложили фото из Киева и поделились своими мыслями по поводу дня рождения столицы.

"Сегодня ты снова ранен, но такой же величественный, могучий и красивый! Здесь я встретил свою любовь! Здесь родились мои дети!! Здесь наша история и наше будущее!" – отметил украинский телеведущий.

[ + – ] Юрий Горбунов поздравил Киев с днем рождения

Катя Осадчая, в свою очередь, написала щемящие слова, обращенные к имениннику.

"В этом году особенно щемяще поздравлять Киев с Днем рождения, ведь теперь на нем есть еще один шрам — шрам еще одной ужасной захватнической войны", — отметила жена Юрия Горбунова. Осадчая поблагодарила Киев за то, что он выстоял, и пообещала, что мы обязательно все отстроим.

[ + – ] Катя Осадчая поздравила Киев с днем рождения

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева, недавно активно помогавшая украинским волонтерам и беженцам за рубежом, выложила несколько фото и видео с улочек Киева и процитировала известную песню "Як тебе не любити, Києве мій".

[ + – ] Вера Брежнева поздравила Киев с днем рождения [ + – ] Вера Брежнева поздравила Киев с днем рождения

Напомним, как украинские знаменитости поздравили своих мам с Международным днем матери.