Києву — 1540. Осадча та Добринін привітали столицю з днем народження

"Як тебе не любити, Києве мій?" — мабуть, одна з найпоширеніших цитат у мережі 29 травня 2022.

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Українські зірки в буремний і важкий час не забули привітати із 1540-річчям столицю України — місто Київ.

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Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва на честь святкового дня поділилася архівними кадрами з вулиць мирної столиці України.

"Києве, я дуже сильно тебе люблю", — підписала знімки артистка.

[ + – ] Надя Дорофєєва привітала Київ з днем народження

Леся Нікітюк

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк пригадала, як 14 років тому приїхала підкорювати столицю і боялася, що велике місто її не впустить. Проте Київ прийняв, познайомив із багатьма людьми та багато чого навчив українську зірку.

"Київ🇺🇦❤️ З Днем Народження! Сьогодні тобі — 1540 років!" — зазначила Леся Нікітюк.

[ + – ] Леся Нікітюк привітала Київ із днем народження

Нікіта Добринін

Телеведучий та ексхолостяк Нікіта Добринін поділився відео вулиць столиці та пригадав, як 13-14 років тому приїхав працювати на радіо і познайомився з багатьма людьми, попри засторогу, що Київ не прийме його.

"Через війну заходів святкових немає, та все одно люди виходять, вітаються. А це все, що потрібно для щаст", — підписав ролик Нікіта Добринін.

[ + – ] Нікіта Добринін привітав Київ з днем народження

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських зізналася, що де б вона не виступала, її завжди тягне додому, до Києва.

"Тут я народилась. Тут відбулись мої найбільш важливі події в житті. Стільки безцінних моментів і спогадів… І стоячи на стількох сценах в стількох країнах, я завжди гордо казала, що я "співачка з Києва, з України", — підписала архівні фото з мирної столиці Настя Каменських.

[ + – ] Настя Каменських привітала Київ з днем народження

Світлана Бевза

Українська дизайнерка Світлана Бевза, чиї наряди обирають світові зірки, на честь дня Києва поділилася архівним кадром із мирного міста.

"Це фото зроблено 2 роки тому на балконі мого київського офісу. Сьогодні моєму рідному місту виповнюється 1540 років. Прекрасний, коханий Київ, я дуже сумую за тобою", — підписала фото українська дизайнерка.

[ + – ] Світлана Бевза привітала Київ з днем народження

Бренд Світлани BEVZA до святкового дня випустив спеціальну колекцію підвісок з надписом "Київ" та зображенням каштану.

Джамала

Українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала також поділилася архівними фото з вуличок Києва, на яких позує зокрема зі своїм чоловіком.

"Сьогодні моє місто переживає, як і ми усі, непрості часи. Але нікому не під силу зламати наш дух. У цьому я впевнена. У темні часи єдністю киян можна лише захоплюватись", — зазначила українська артистка.

[ + – ] Джамала привітала Київ з днем народження

Даша Астаф'єва

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з перших днів повномасштабної війни активно допомагає українським захисникам, готуючи для них обіди, поділилася 12-ти хвилинним відео про Київ та киян, які допомагають рідному місту під час війни.

Зокрема уродженка Покрова зізналася, що народилася, увага, в Києві.

"В Києві я народилась. Справжня. Саме у лютому цього року. Нарешті, я пам‘ятаю кожен день, бо я його стала цінувати. У Києві почула себе, і повірила у все справжнє…" — зазначила Даша Астаф'єва.

[ + – ] Даша Астаф'єва привітала Київ з днем народження

Соня Плакидюк

Фешн-фотографиня Соня Плакидюк поділилася кадрами весняної столиці у 2022. Зокрема на вулицях Києва цвітуть рожеві та червоні тюльпани.

"Буду мріяти й жити

На крилах надій…

Як тебе не любити,

Києве мій🤍…" — підписала кадри квіткової столиці Соня Плакидюк.

[ + – ] Соня Плакидюк привітала Київ з днем народження

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катя Осадча, які нещодавно провели благодійний вечір-аукціон у Каннах, виклали фото з Києва та поділилися своїми думками з приводу дня народження столиці.

"Сьогодні ти знову поранений, але такий же величний і могутній і красивий! Тут я зустрів свою любов! Тут народилися мої діти!! Тут наша історія і наше майбутнє!" — зазначив український телеведучий.

[ + – ] Юрій Горбунов привітав Київ з днем народження

Катя Осадча, зі свого боку, написала щемливі слова, звернені до іменинника.

"Цього року особливо щемливо вітати Київ з Днем народження, адже тепер на ньому є ще один шрам — шрам ще однієї жахливою загарбницької війни", — зазначила дружина Юрія Горбунова. Осадча подякувала Києву за те, що вистояв, та пообіцяла, що ми обов'язково все відбудуємо.

[ + – ] Катя Осадча привітала Київ з днем народження

Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно активно допомагала українським волонтерам і біженцям за кордоном, виклала кілька фото та відео з вуличок Києва та процитувала відому пісню "Як тебе не любити, Києве мій".

[ + – ] Віра Брежнєва привітала Київ з днем народження [ + – ] Віра Брежнєва привітала Київ з днем народження

Нагадаємо, як українські знаменитості привітали своїх мам з Міжнародним днем матері.