Києву — 1540. Осадча та Добринін привітали столицю з днем народження
"Як тебе не любити, Києве мій?" — мабуть, одна з найпоширеніших цитат у мережі 29 травня 2022.
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Українські зірки в буремний і важкий час не забули привітати із 1540-річчям столицю України — місто Київ.
Надя Дорофєєва
Українська співачка Надя Дорофєєва на честь святкового дня поділилася архівними кадрами з вулиць мирної столиці України.
"Києве, я дуже сильно тебе люблю", — підписала знімки артистка.
Леся Нікітюк
Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк пригадала, як 14 років тому приїхала підкорювати столицю і боялася, що велике місто її не впустить. Проте Київ прийняв, познайомив із багатьма людьми та багато чого навчив українську зірку.
"Київ🇺🇦❤️ З Днем Народження! Сьогодні тобі — 1540 років!" — зазначила Леся Нікітюк.
Нікіта Добринін
Телеведучий та ексхолостяк Нікіта Добринін поділився відео вулиць столиці та пригадав, як 13-14 років тому приїхав працювати на радіо і познайомився з багатьма людьми, попри засторогу, що Київ не прийме його.
"Через війну заходів святкових немає, та все одно люди виходять, вітаються. А це все, що потрібно для щаст", — підписав ролик Нікіта Добринін.
Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських зізналася, що де б вона не виступала, її завжди тягне додому, до Києва.
"Тут я народилась. Тут відбулись мої найбільш важливі події в житті. Стільки безцінних моментів і спогадів… І стоячи на стількох сценах в стількох країнах, я завжди гордо казала, що я "співачка з Києва, з України", — підписала архівні фото з мирної столиці Настя Каменських.
Світлана Бевза
Українська дизайнерка Світлана Бевза, чиї наряди обирають світові зірки, на честь дня Києва поділилася архівним кадром із мирного міста.
"Це фото зроблено 2 роки тому на балконі мого київського офісу. Сьогодні моєму рідному місту виповнюється 1540 років. Прекрасний, коханий Київ, я дуже сумую за тобою", — підписала фото українська дизайнерка.
Бренд Світлани BEVZA до святкового дня випустив спеціальну колекцію підвісок з надписом "Київ" та зображенням каштану.
Джамала
Українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала також поділилася архівними фото з вуличок Києва, на яких позує зокрема зі своїм чоловіком.
"Сьогодні моє місто переживає, як і ми усі, непрості часи. Але нікому не під силу зламати наш дух. У цьому я впевнена. У темні часи єдністю киян можна лише захоплюватись", — зазначила українська артистка.
Даша Астаф'єва
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з перших днів повномасштабної війни активно допомагає українським захисникам, готуючи для них обіди, поділилася 12-ти хвилинним відео про Київ та киян, які допомагають рідному місту під час війни.
Зокрема уродженка Покрова зізналася, що народилася, увага, в Києві.
"В Києві я народилась. Справжня. Саме у лютому цього року. Нарешті, я пам‘ятаю кожен день, бо я його стала цінувати. У Києві почула себе, і повірила у все справжнє…" — зазначила Даша Астаф'єва.
Соня Плакидюк
Фешн-фотографиня Соня Плакидюк поділилася кадрами весняної столиці у 2022. Зокрема на вулицях Києва цвітуть рожеві та червоні тюльпани.
"Буду мріяти й жити
На крилах надій…
Як тебе не любити,
Києве мій🤍…" — підписала кадри квіткової столиці Соня Плакидюк.
Юрій Горбунов та Катя Осадча
Зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катя Осадча, які нещодавно провели благодійний вечір-аукціон у Каннах, виклали фото з Києва та поділилися своїми думками з приводу дня народження столиці.
"Сьогодні ти знову поранений, але такий же величний і могутній і красивий! Тут я зустрів свою любов! Тут народилися мої діти!! Тут наша історія і наше майбутнє!" — зазначив український телеведучий.
Катя Осадча, зі свого боку, написала щемливі слова, звернені до іменинника.
"Цього року особливо щемливо вітати Київ з Днем народження, адже тепер на ньому є ще один шрам — шрам ще однієї жахливою загарбницької війни", — зазначила дружина Юрія Горбунова. Осадча подякувала Києву за те, що вистояв, та пообіцяла, що ми обов'язково все відбудуємо.
Віра Брежнєва
Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно активно допомагала українським волонтерам і біженцям за кордоном, виклала кілька фото та відео з вуличок Києва та процитувала відому пісню "Як тебе не любити, Києве мій".
Нагадаємо, як українські знаменитості привітали своїх мам з Міжнародним днем матері.