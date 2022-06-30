Автор хита I Believe I Can Fly Ар Келли получил 30 лет за торговлю людьми

55-летнего R&B-исполнителя его жертвы называли "крысоловом" и говорили, что он использовал "секс, как оружие"

Суд в Нью-Йорке суд приговорил R&B-исполнителя Ар Келли (R. Kelly) к 30 годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию женщин и несовершеннолетних, а также за торговлю людьми. Об этом пишет ВВС.

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Присяжные признали его виновным в сентябре 2021 года. Ему грозило пожизненное заключение. Также он проходит обвиняемым еще по нескольким делам, в том числе и по связанным с детской порнографией.

[ + – ] Ар Келли в зале суда Фото: Скриншот

Ар Келли, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, намерен подать апелляцию, заявили его адвокаты, также отметили, что он "опустошен" приговором. Судья, вынося приговор, заявил, что певец "равнодушен к человеческим страданиям".

Перед вынесением приговора несколько жертв исполнителя выступили перед залом суда. Одна из них назвалась Анжелой и рассказала, что с каждой новой жертвой "злоба певца только росла", она назвала его Крысоловом, а другие отметили, что он буквально сломил их дух.

"Я хотела умереть из-за того, что он со мной сделал", — сказала одна из женщин.

Сам Келли отказался сделать заявление и никак не отреагировал на вынесение приговора.

[ + – ] Ар Келли исполняет свой главный хит

Окружной судья США Энн Доннелли заявила, что знаменитость использовала секс как оружие, заставляя своих жертв совершать ужасные поступки и намеренно заражая их венерическими заболеваниями.

"Вы внушили им, что любовь — это порабощение и насилие", — сказала она.

В суде рассказали, что Келли, известный такими хитами, как I Believe I Can Fly и Ignition, на протяжении двух десятилетий использовал свое влияние, чтобы вовлекать женщин и детей в сексуальные отношения. Он торговал своими жертвами между разными штатами США, в этом ему помогали его менеджеры, охранники и другие члены его окружения.

Бывший тур-менеджер Ар Келли Деметриус Смит-старший подтвердил в суде слухи о том, что певец женился на певице Алие, подделав документы. На тот момент ей было только 15 лет. Менеджер рассказал, что в 1994 году он с помощью взятки получил поддельное удостоверение личности для Алии, в котором указывалось, что ей 18 лет. Он отметил, что Ар Келли так поспешил со свадьбой, потому что опасался, что Алия беременна. Сам он сказал, что сожалеет о этом поступке. Через несколько месяцев они развелись, еще через семь лет девушка погибла в автокатастрофе.

[ + – ] Ар Келли и Алия Фото: Скриншот

Сама Алия отказывалась говорить о Келли после развода и разорвала с ним все контакты. Ее бойфренд Дэймон Дэш, владелец звукозаписывающей компании рассказывал, что Алия никогда не говорила о Келли в деталях, но называла его "очень плохим человеком".

[ + – ] Алия незадолго до гибели Фото: Скриншот

Федеральная прокуратура рекомендовала приговорить Келли к более чем 25 годам тюремного заключения, учитывая серьезность его преступлений и "необходимость защитить общественность от дальнейших преступлений".

Его адвокаты настаивали на 10 годах — ​​обязательному минимуму. Они напирали на то, что Келли сам является жертвой, ведь он рос в бедности, где процветало домашнее и сексуальное насилие.

Одна из жертв Келли, Лиззетт Мартинес, познакомилась с Келли, когда ей было 17 лет. Она отметила, что у него были все возможности, чтобы избежать наказания.

"Он годами избегал правосудия из-за своей ауры знаменитости и известности", — сказала Лизетт.

Келли находится под стражей с тех пор, как в июле 2019 года ему были предъявлены обвинения федеральными прокурорами Нью-Йорка и Чикаго. В 2020 году он избил сокамерника. Певцу грозит новый судебный иск в августе, когда он снова предстанет перед судом, на этот раз в Чикаго по обвинению в изготовлении детской порнографии. Также ему должны предъявить обвинения в сексуальном насилии в судах Иллинойса и Миннесоты.

Дело Ар Келли

Напомним, о том, что Ар Келли, трехкратный обладатель "Грэмми" жестоко обращается с женщинами было известно уже давно. Против него подавали иски, но дело заканчивалось денежной компенсацией, подпиской о неразглашении и закрытии дела. В 2002 году его обвиняли в том, что занимался сексом с 14-летней девочкой и подвергал ее унижениям, но дело дошло до суда только через 6 лет, и жертва отказалась давать показания.

В 2017 году вышло большое расследование ресурса BuzzFeed в котором рассказывалось о жертвах Ар Келли. Он обещал им помочь с музыкальной карьерой, а потом завлекал в один из домов, где жил: в пригороде Атланты, или в Чикаго. После девушки не общались с родителями и напоминали жертв культа. Помощники певца рассказали, что него была специальная помощница, которая обучала их, как "правильно" заниматься сексом, им не позволяли ходить в туалет без разрешения, телефоны у них отбирали, секс с ними снимался на видео, а если они расстраивали певца, то он их избивал и унижал. Они должны были ходить в спортивных костюмах, скрывающих фигуру, а когда к Келли приходили гости-мужчины, должны были отворачиваться к стене и стоять неподвижно, пока их не позовут. Всего в доме Келли проживали шесть девушек.

Если они были любезны с другими мужчинами: водителями такси, или продавцами в магазине, Келли их избивал.

Адвокаты Келли выставляли жертв певца и их родственников, как охотников за деньгами, обвиняли суд в предвзятости и отрицали все обвинения, называя их слухами.

"Я полагаю, что это цена славы. Как и все мы, мистер Келли заслуживает личной жизни. Мы можем только удивляться, почему люди продолжают клеветать на великого артиста, который любит своих поклонников, работает 24/7 и заботится обо всех людях в своей жизни", — заявляла Линда Менш, гражданский юрист из Чикаго, представляющая суперзвезду.