Автор хіта I Believe I Can Fly Ар Келлі отримав 30 років за торгівлю людьми

55-річного R&B-виконавця його жертви називали "щуром" і казали, що він використав "секс, як зброю"

Суд у Нью-Йорку засудив R&B-виконавця Ар Келлі (R. Kelly) до 30 років позбавлення волі за сексуальну експлуатацію жінок і неповнолітніх, а також за торгівлю людьми. Про це пише ВВС.

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Присяжні визнали його винним у вересні 2021 року. Йому загрожувало довічне ув'язнення. Також він проходить обвинуваченим ще в кількох справах, зокрема у зв'язаних із дитячою порнографією.

[ + – ] Ар Келлі у залі суду Фото: Скриншот

Ар Келлі, справжнє ім'я якого Роберт Сільвестр Келлі, має на меті подати апеляцію, заявили його адвокати, також зазначили, що він "спустошений" вироком. Суддя, виносячи вирок, заявив, що співак "байдужий до людських страждань".

Перед ухваленням вироку кілька жертв виконавця виступили перед залом суду. Одна з них назвалася Анжелою і розповіла, що з кожною новою жертвою "злість співака тільки росла", вона назвала його Щуроловом, а інші зазначили, що він буквально зламав їхній дух.

"Я хотіла померти через те, що він зі мною зробив", — сказала одна з жінок.

Сам Келлі відмовився зробити заяву і ніяк не відреагував на ухвалення вироку.

[ + – ] Ар Келлі виконує свій головний хіт

Окружний суддя США Енн Доннеллі заявила, що знаменитість використовувала секс як зброю, змушуючи своїх жертв робити жахливі вчинки та навмисно заражаючи їх венеричними захворюваннями.

"Ви навіяли їм, що кохання — це поневолення і насильство", — сказала вона.

У суді розповіли, що Келлі, відомий такими хітами, як I Believe I Can Fly та Ignition, протягом двох десятиліть використав свій вплив, щоб залучати жінок та дітей до сексуальних стосунків. Він торгував своїми жертвами між різними штатами США, у цьому допомагали його менеджери, охоронці та інші члени його оточення.

Колишній тур-менеджер Ар Келлі Деметріус Сміт-старший підтвердив у суді чутки про те, що співак одружився зі співачкою Аліє, підробивши документи. На той момент їй було лише 15 років. Менеджер розповів, що у 1994 році він за допомогою хабаря отримав підроблене посвідчення особи для Алії, в якому вказувалося, що їй 18 років. Він зазначив, що Ар Келлі так поспішив із весіллям, бо побоювався, що Алія вагітна. Сам він сказав, що шкодує про цей вчинок. За кілька місяців вони розлучилися, ще за сім років дівчина загинула в автокатастрофі.

[ + – ] Ар Келлі та Алія Фото: Скриншот

Сама Алія відмовлялася говорити про Келлі після розлучення та розірвала з ним усі контакти. Її бойфренд Деймон Деш, власник звукозаписної компанії розповідав, що Алія ніколи не говорила про Келлі в деталях, але називала його "дуже поганою людиною".

[ + – ] Алія незадовго до загибелі Фото: Скриншот

Федеральна прокуратура рекомендувала засудити Келлі до понад 25 років ув'язнення, враховуючи серйозність його злочинів та "необхідність захистити громадськість від подальших злочинів".

Його адвокати наполягали на 10 роках — обов'язковому мінімуму. Вони напирали на те, що Келлі сам є жертвою, адже він ріс у бідності, де процвітало домашнє та сексуальне насильство.

Одна з жертв Келлі, Ліззетт Мартінес, познайомилася з Келлі, коли їй було 17 років. Вона зазначила, що він мав усі можливості, щоб уникнути покарання.

"Він роками уникав правосуддя через свою ауру знаменитості та популярності", — сказала Лізетт.

Келлі перебуває під вартою відтоді, як у липні 2019 року йому пред'явили звинувачення федеральні прокурори Нью-Йорка та Чикаго. У 2020 році він побив співкамерника. Співаку загрожує новий судовий позов у серпні, коли він знову постане перед судом, цього разу Чикаго за звинуваченням у виготовленні дитячої порнографії. Також йому мають пред'явити звинувачення у сексуальному насильстві у судах Іллінойсу та Міннесоти.

Справа Ар Келлі

Нагадаємо, про те, що Ар Келлі, триразовий власник "Греммі" жорстоко поводиться з жінками, було відомо вже давно. Проти нього подавали позови, але справа закінчувалася грошовою компенсацією, підпискою про нерозголошення та закриття справи. У 2002 році його звинувачували в тому, що займався сексом з 14-річною дівчинкою і піддав її приниженням, але справа дійшла до суду лише через 6 років, і жертва відмовилася свідчити.

У 2017 році вийшло велике розслідування ресурсу BuzzFeed, в якому розповідалося про жертви Ар Келлі. Він обіцяв їм допомогти з музичною кар'єрою, а потім приваблював до одного з будинків, де жив: у передмісті Атланти чи Чикаго. Після дівчата не спілкувалися з батьками та нагадували жертв культу. Помічники співака розповіли, що у нього була спеціальна помічниця, яка навчала їх, як "правильно" займатися сексом, їм не дозволяли ходити в туалет без дозволу, телефони в них відбирали, секс із ними знімався на відео, а якщо вони засмучували співака, то він їх бив і принижував. Вони повинні були ходити в спортивних костюмах, що ховали фігуру, а коли до Келлі приходили гості-чоловіки, мали відвертатися до стіни і стояти нерухомо, поки їх не покличуть. Загалом у будинку Келлі проживали шість дівчат.

Якщо вони люб'язні з іншими чоловіками: водіями таксі, або продавцями в магазині, Келлі їх бив.

Адвокати Келлі виставляли жертв співака та їхніх родичів, як мисливців за грошима, звинувачували суд у упередженості та заперечували всі звинувачення, називаючи їх чутками.

"Я вважаю, що це ціна слави. Як і всі ми, містер Келлі заслуговує на особисте життя. Ми можемо тільки дивуватися, чому люди продовжують наклепувати на великого артиста, який любить своїх шанувальників, працює 24/7 і піклується про всіх людей у своєму житті", — заявляла Лінда Менш, цивільний юрист із Чикаго, яка представляє суперзірку.