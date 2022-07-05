Максим Галкин показал, где находится (видео)

Шоумен проводит время на латвийском курорте вместе со своей семьей.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин подтвердил, что вместе с женой. певицей Аллой Пугачевой, и их детьми Гарри и Лизой находится в Юрмале, куда они прибыли из Израиля. Соответствующим видео, записанным на берегу Балтийского моря, он поделился в сторис своего Instagram.

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"Вот такой замечательный юрмальский закат. Эй, вы далеко-то не уходите!", – говорит Максим и показывает идущих впереди супругу и друзей.

Семья Галкина остановилась на вилле "Марта" площадью около 2400 квадратных метров. На территории расположен роскошный двухэтажный особняк с восемью комнатами, теннисный корт, кинозал, спа-комплекс и зимний сад. Хозяин особняка – бывший акционер банка Parex, местный олигарх Виктор Красовицкий. Он сдает дом в аренду звездному семейству круглый год по цене 100 тысяч евро в месяц.

Ранее СМИ писали о том, что у Галкина и Пугачевой есть квартира в Юрмале площадью 100 квадратных метров в доме, расположенном на проспекте Дзинтари, 28, в самом центре Юрмалы. Стоимость такой недвижимости составляет порядка 500 тысяч евро, или 35 миллионов рублей. Бонусом к покупке квартиры звезда эстрады получила также вид на жительство в Латвии, который дают за приобретение недвижимости стоимостью от 250 тысяч евро. Правда, позже журналисты сообщили о том, что Примадонна не покупала апартаменты, потому что не сошлась в цене с продавцами.

Тем временем особняк пары в деревне Грязь один из депутатов Госдумы РФ предложил отдать беженцам из Донбасса. Таким образом он предлагает наказать супругов за то, что они позволили себе критиковать действия властей и "спецоперацию" в Украине.

Как известно, Максиму Галкину может грозить в России уголовное преследование за его антивоенную позицию. Выступая на одном из концертов в Израиле, он признался, что ему уезжать уже никуда и не надо.

Напомним, часть денег от израильских концертов Максим Галкин собрался передать в помощь украинцам, пострадавшим от войны. Он призвал своих поклонников поступать так же. По словам юмориста, он разделяет ответственность за происходящее.