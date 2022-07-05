Максим Галкін показав, де перебуває (відео)

Шоумен проводить час на латвійському курорті разом зі своєю родиною.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін підтвердив, що разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, та їхніми дітьми Гаррі та Лізою перебуває в Юрмалі, куди вони прибули з Ізраїлю. Відповідним відео, записаним на березі Балтійського моря, він поділився в сторіс свого Instagram.

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"Ось такий чудовий юрмальський захід сонця. Гей, ви далеко не йдіть!" — каже Максим і показує дружину та друзів, які йдуть попереду.

Родина Галкіна зупинилася на віллі "Марта" площею близько 2400 квадратних метрів. На території розташований розкішний двоповерховий маєток із вісьмома кімнатами, тенісний корт, кінозал, спа-комплекс і зимовий сад. Хазяїн маєтку — колишній акціонер банку Parex, місцевий олігарх Віктор Красовицький. Він здає будинок в оренду зірковому сімейству цілий рік за ціною 100 тисяч євро на місяць.

Раніше ЗМІ писали про те, що Галкін і Пугачова мають квартиру в Юрмалі площею 100 квадратних метрів у будинку, розташованому на проспекті Дзінтарі, 28, у самому центрі Юрмали. Ціна такої нерухомості становить близько 500 тисяч євро або 35 мільйонів рублів. Бонусом до купівлі квартири зірка естради отримала також дозвіл на проживання в Латвії, який пропонують за придбання нерухомості вартістю від 250 тисяч євро. Щоправда, згодом журналісти повідомили про те, що Примадонна не купувала апартаменти, бо не погодилася з продавцями.

Водночас маєток пари в селі Грязь один із депутатів Держдуми РФ запропонував віддати біженцям із Донбасу. Так він пропонує покарати подружжя за те, що вони дозволили собі критикувати дії влади та "спецоперацію" в Україні.

Як відомо, Максиму Галкіну може загрожувати в Росії кримінальне переслідування за його антивоєнну позицію. Виступаючи на одному з концертів в Ізраїлі, він зізнався, що йому їхати вже нікуди і не треба.

Нагадаємо, частину грошей від ізраїльських концертів Максим Галкін зібрався передати на допомогу українцям, які постраждали від війни. Він закликав своїх шанувальників робити так само. За словами гумориста, він поділяє відповідальність за те, що відбувається.