Бывшая девушка Илона Маска решила сделать себе уши эльфа: реакция миллиардера

Граймс подумывает сделать себе не только уши эльфа, но и вампирские клыки.

34-летняя канадская певица и бывшая подруга американского миллиардера и основателя Tesla Илона Маска, Граймс, решила сделать модификацию ушей, придав им форму, как у эльфов, а также обзавестись клыками вампира, и заранее поинтересовалась у подписчиков в Twitter их мнением по этому поводу. А вот сам Маск подобные желания своей экс-герлфренд и матери его двоих детей решил пресечь на корню.

Все началось с того, что Граймс попросила поклонников в соцсети порекомендовать кого-то, кто мог бы выполнить модификацию ушей эльфа, хотя добавила: "Все еще обсуждаю эту операцию, поскольку хрящ не заживает, поэтому требуются постоянные швы".

Певица написала, что "просто кажется нездоровым то, что все в СМИ скрывают модификации тела, тогда люди чувствуют себя неловко", хотя было неясно, имела ли она в виду более традиционные модификации и косметические операции или изменения, выходящие за пределы спектра человеческой внешности.

"Меня также меньше интересует традиционная красота (я сохраню свой нос)", – добавила она, прежде чем попросить своих поклонников порекомендовать процедуры, которые она могла бы пройти, и отметив, что ее пластическим хирургом является доктор Чиа Чи Као.

"Кроме того, кто-нибудь делал модификации эльфийских ушей с хорошим результатом?" – добавила она в последующем твите.

Граймс призналась, что была "напугана" процедурой и возможностью повредить ее "ушной хрящ", что могло быть "рискованно" для "музыканта", хотя она "хотела этого свою всю жизнь".

В свою очередь Илон ответил ей, что "недостаток операции для формирования уха эльфа, вероятно, перевешивает преимущество".

Граймс не стала с ним спорить, а вместо этого признала, что "это звучит как работа для Crispr", имея в виду форму редактирования генов.

"Грустно родиться всего на несколько поколений раньше срока", – пожаловалась она.

Граймс и Илон начали встречаться в 2018 году. 4 мая 2020 года на свет появился их сын X Æ A-Xii. В сентябре прошлого года артистка сообщила об их расставании, хотя они продолжали жить вместе и воспитывать малыша. В декабре у них родился второй ребенок, дочь Экса Дарк Сидерэль, от суррогатной матери.

В марте этого года пара окончательно рассталась.

Ранее Граймс уже прибегала к модификациям на теле, нанеся на него практически невидимые татуировки-шрамы.

Напомним, в мае артистка выставила на аукцион свои украшения, которые она надевала на Met Gala 2021, чтобы помочь небелым эмигрантам покинуть Украину.