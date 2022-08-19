Колишня дівчина Ілона Маска вирішила зробити собі вуха ельфа: реакція мільярдера

Ґраймз подумує зробити собі не лише вуха ельфа, а й вампірські ікла.

34-річна канадська співачка і колишня подруга американського мільярдера та засновника Tesla Ілона Маска, Ґраймз, вирішила зробити модифікацію вух, надавши їм форму, як в ельфів, а також обзавестися іклами вампіра, і заздалегідь поцікавилася у читачів у Twitter із цього приводу. А ось сам Маск подібні бажання своєї ексгьорлфренд і матері його двох дітей вирішив припинити на корені.

Усе почалося з того, що Ґраймз попросила шанувальників у соцмережі порекомендувати когось, хто міг би зробити модифікацію вух ельфа, хоча додала: "Усе ще обговорюю цю операцію, оскільки хрящ не гоїться, тому потрібні постійні шви".

Співачка написала, що "просто здається нездоровим те, що всі у ЗМІ приховують модифікації тіла, тоді люди почуваються незручно", хоча було незрозуміло, чи мала вона на увазі більш традиційні модифікації та косметичні операції чи зміни, що виходять за межі спектру людської зовнішності.

"Мене також менше цікавить традиційна краса (я збережу свій ніс)", — додала вона, перш ніж попросити своїх шанувальників порекомендувати процедури, які вона могла б пройти, та наголосивши, що її пластичним хірургом є доктор Чіа Чі Као.

"Крім того, хтось робив модифікації ельфійських вух із гарним результатом?" — додала вона в подальшому твіті.

Ґраймз зізналася, що була "налякана" процедурою і можливістю пошкодити її "вушний хрящ", що могло бути "ризиковано" для "музиканта", хоча вона "хотіла цього своє все життя".

Зі свого боку, Ілон відповів їй, що "недолік операції для формування вуха ельфа, ймовірно, переважує перевагу".

Ґраймз не стала з ним сперечатися, а натомість визнала, що "це звучить як робота для Crispr", маючи на увазі форму редагування генів.

"Сумно народитися всього на кілька поколінь раніше за термін", — поскаржилася вона.

Ґраймз та Ілон почали зустрічатися у 2018 році. 4 травня 2020 року на світ з'явився їхній син X Æ A-Xii. У вересні минулого року артистка повідомила про їхнє розставання, хоча вони продовжували жити разом і виховувати малюка. У грудні у них народилася друга дитина, дочка Екса Дарк Сідерель, від сурогатної матері.

У березні цього року пара остаточно розлучилася.

Раніше Ґраймз уже вдавалася до модифікацій на тілі, нанісши на нього практично невидимі татуювання-шрами.

Нагадаємо, у травні артистка виставила на аукціон свої прикраси, які вона одягала на Met Gala 2021, щоб допомогти небілим емігрантам покинути Україну.