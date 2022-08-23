Брэд Питт в ярко-розовом костюме вышел на ковровую дорожку

Актер не впервые радует публику столь яркими образами.

58-летний голливудский актер Брэд Питт продолжает промо-турне своего нового фильма "Поезд-пуля", появляясь на премьерах в разных странах в разноцветных, но обязательно ярких костюмах из легкой ткани, и Южная Корея в этом перечне не стала исключением, пишет People.

На ковровой дорожке в Сеуле исполнитель одной из главных ролей в новом комедийном боевике щеголял в розовом костюме, надев пиджак поверх белой футболки и завершив образ парой удобных розовых кроссовок и массивной золотой цепочкой. Учитывая коронавирусные ограничения, актер спрятал лицо за розовой маской. Питт пребывал в прекрасном расположении духа и с удовольствием общался с фанатами.

Компанию ему составил Аарон Тейлор-Джонсон, который выбрал темно-бордовый ансамбль и туфли в тон.

В фильме Питту досталась роль убийцы, который только что оправился от эмоционального выгорания и возвращается к своей работе с высокими ставками, будучи уверенным в том, что он годен для такой деятельности. В поезде он встречает своего конкурента, и между ними начинается ожесточенная борьба на большой скорости.

Во время своих поездок на премьеры в Берлин, Париж и другие столицы Брэд неизменно выбирает костюмы, которые становятся таким жде поводом для обсуждения, как и его актерское мастерство. Например, в столице Германии он появился в нетрадиционном ансамбле, который состоял из коричневой юбки до колен с необработанным краем и подходящего жакета. Под жакет актер надел рубашку цвета пыльной розы, а на ногах у него были армейские ботинки черного цвета.

В Париже звезда вышла на ковровую дорожку в льняном костюме с напуском ярко-персикового цвета, дополнив свой наряд темно-оранжевой футболкой. А вот в Лос-Анджелесе Брэд появился в ярко-зеленом костюме и желтых кроссовках.

По словам Питта, он отдает предпочтение насыщенным и радостным цветам, поскольку в жизни и так достаточно мрачности, поэтому таким образом Брэд делает ее веселее.

Напомним, у Брэда есть свой "черный" список актеров, с которыми он не сработался.