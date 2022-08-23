Бред Пітт у яскраво-рожевому костюмі вийшов на килимову доріжку

Актор не вперше радує публіку такими яскравими образами.

58-річний голлівудський актор Бред Пітт продовжує промо-турне свого нового фільму "Потяг-куля", з'являючись на прем'єрах у різних країнах у різнокольорових, але обов'язково яскравих костюмах із легкої тканини, і Південна Корея у цьому переліку не стала винятком, пише People.

На килимовій доріжці в Сеулі виконавець однієї з головних ролей у новому комедійному бойовику хизувався в рожевому костюмі, одягнувши піджак поверх білої футболки та завершивши образ парою зручних рожевих кросівок і масивним золотим ланцюжком. Враховуючи коронавірусні обмеження, актор сховав обличчя за рожевою маскою. Пітт перебував у чудовому настрої та із задоволенням спілкувався із фанатами.

Компанію йому склав Аарон Тейлор-Джонсон, який обрав темно-бордовий ансамбль та туфлі у тон.

У фільмі Пітту дісталася роль убивці, який щойно оговтався від емоційного вигоряння і повертається до своєї роботи з високими ставками, будучи впевненим у тому, що він придатний для такої діяльності. У потязі він зустрічає свого конкурента, і між ними починається запекла боротьба на великій швидкості.

Під час своїх поїздок на прем'єри в Берлін, Париж та інші столиці Бред незмінно обирає костюми, які стають таким ж приводом для обговорення, як і його акторська майстерність. Наприклад, у столиці Німеччини він з'явився в нетрадиційному ансамблі, який складався з коричневої спідниці до колін із необробленим краєм і відповідного жакету. Під жакет актор одягнув сорочку кольору запорошеної троянди, а на ногах у нього були армійські черевики чорного кольору.

У Парижі зірка вийшов на килимову доріжку в лляному костюмі з напуском яскраво-персикового кольору, доповнивши своє вбрання темно-оранжевою футболкою. А ось у Лос-Анджелесі Бред з'явився у яскраво-зеленому костюмі та жовтих кросівках.

За словами Пітта, він віддає перевагу насиченим і радісним кольорам, оскільки в житті й так достатньо похмурості, тому Бред робить його веселішим.

Нагадаємо, Бред має свій "чорний" список акторів, з якими він не спрацював.