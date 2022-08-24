Гвардейцы Елизаветы II сыграли песню "Стефания" в честь Дня Независимости Украины (видео)

Эта музыка – дань уважения смелости и стойкости украинцев.

В честь 31-й годовщины Независимости Украины оркестр Шотландской гвардии исполнил на параде конногвардейцев в Лондоне песню Stefania украинской группы Kalush Orchestra, победившую на Евровидении. Соответствующее видео появилось на странице Министерства обороны Великобритании, где говорится, что это – дань уважения украинскому народу.

На видео гвардейцы играют в традиционных красных мудирах и медвежьих шапках. Шотландский пехотный полк гвардии Ее Величества – один из пяти в британской гвардейской дивизии. Есть также Колдстримский, Гренадерский, Ирландский и Валлийский. Королевская гвардия входит в состав Британской Армии инаравне с другими выполняет боевые задания, правда, переодевшись в стандартную форму – камуфляж.

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra, основанная в 2019 году, одержала триумфальную победу на "Евровидении-2022" в итальянском Турине. За исполнение песни "Стефания" музыканты набрали 439 баллов от зрителей и 192 балла от судей.

Согласно условиям конкурса, следующее "Евровидении" должно было пройти в стране-победительнице. Однако из-за продолжающихся военных действий решено перенести его проведение в Великобританию, откуда родом занявший второе место Сэм Райдер.

Великобритания является одной из стран, которая активно поддерживает Украину. Причем это касается не только премьер-министра Бориса Джонсона. который недавно подал в отставку, но и членов королевской семьи. Например, Ее Величество сделала пожертвование в фонд помощи украинцам, пострадавшим от войны, а герцоги Кембриджские неоднократно посещали Украинский культурный центр в Лондоне.