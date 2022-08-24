Гвардійці Єлизавети ІІ зіграли пісню "Стефанія" на честь Дня Незалежності України (відео)

Ця музика — данина поваги сміливості та стійкості українців.

На честь 31-ї річниці Незалежності України оркестр Шотландської гвардії виконав на параді кінногвардійців у Лондоні пісню Stefania українського гурту Kalush Orchestra, яка перемогла на Євробаченні. Відповідне відео з'явилося на сторінці Міністерства оборони Великобританії, де йдеться, що це данина поваги українському народу.

На відео гвардійці грають у традиційних червоних мундирах та ведмежих шапках. Шотландський піхотний полк гвардії Її Величності — один із п'яти в британській гвардійській дивізії. Є також Колдстрімський, Гренадерський, Ірландський та Валлійський. Королівська гвардія входить до складу Британської Армії і нарівні з іншими виконує бойові завдання, щоправда, переодягнувшись у стандартну форму — камуфляж.

Українська реп-група Kalush Orchestra, заснована у 2019 році, здобула тріумфальну перемогу на "Євробаченні-2022" в італійському Турині. За виконання пісні "Стефанія" музиканти набрали 439 балів від глядачів та 192 бали від суддів.

Згідно з умовами конкурсу, наступне "Євробачення" мало пройти в країні-переможниці. Однак через воєнні дії, що продовжуються, вирішено перенести його проведення до Великобританії, звідки родом Сем Райдер, який посів друге місце.

Великобританія є однією із країн, яка активно підтримує Україну. Причому це стосується не лише прем'єр-міністра Бориса Джонсона. який нещодавно подав у відставку, а й членів королівської родини. Наприклад, Її Величність зробила пожертву до фонду допомоги українцям, які постраждали від війни, а герцоги Кембриджські неодноразово відвідували Український культурний центр у Лондоні.