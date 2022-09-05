Бикини после 50. Топ-5 знаменитостей, которые не стесняются своего тела и возраста

Для актрис, чьим главным активом является их внешность, принятие себя и своего возраста являются слодным процессом, но многие из них достойно встречают каждый новый год своей жизни и учат других любить себя, несмотря на все изменения.

Возраст 50+ немало женщин воспринимают не в самом радостном ключе, будучи увереными, что все лучшее уже позади, стесняются изменений, которые неотделимы от цифр в паспорте, и тому подобное. Однако сложно не заметить, что звезды с мировым именем, будь то сфера кино или моды, популяризуют зрелую красоту и мотивируют принимать свое тело. Фокус подготовил подборку знаменитостей, которые не стестняются показывать себя, перешагнув рубеж в 50 и даже 70 лет, выглядя при этом более, чем достойно. Они с удовольствием делятся секретами красоты и фотографиями в купальниках.

Сальма Хайек (56 лет)

2 сентября актриса отметила свой новый год жизни и поделилась с подписчиками видео зажигательных танцев на яхте, где она пляшет в ярко-красном бикини, демонстрируя подтянутую фигуру.

На своей странице в соцсети звезда часто делится снимками, позируя в бикини. В одном из интервью она призналась, что не любит никаких ограничений, диет и упражнений, однако ради поддержания формы все же выделяет время для кардиотренировок, пробежек на тренажере с элементами танца и силовые упражнения. Больше всего Сальма любит плавание, которое помогает ей держать тело в тонусе.

Холли Берри (56 лет)

Оскароносная американская актриса Холли Берри – одна из тех, над кем время практически невластно. Один из главных секретов молодости звезды – правильное питание, которое в свое время стало для нее едва ли не вынужденным шагом. В 23 года у нее диагностировали сахарный диабет первого типа, в связи с чем ей пришлось корректировать свой рацион.

Холли остановилась на популярной сегодня кето-диете, которая отличается высоким содержанием жиров.

"Когда мой тренер познакомил меня с кетогенным образом жизни, я поняла, что все, что мне нужно сделать, — это дать моему телу более здоровые жиры, такие как авокадо, кокосовое и сливочное масло, чтобы у него было больше топлива для сжигания жира. Кето-диета предлагает множество преимуществ, таких как потеря веса, контроль аппетита, повышенный уровень энергии и улучшение общего самочувствия", – делится она.

Второй момент – физические нагрузки.

"Нет никаких волшебных секретов, только тяжелая работа и преданность своему делу. Это связано с вашей диетой и постоянством в спорте", – утверждает актриса.

Деми Мур (59 лет)

Американская актриса и бывшая жена Брюса Уиллиса не раз сетовала на то, что женщины стесняются своего возраста, поскольку чем они старше, тем менее желанны для мужчин. Однако, уверена Мур, годы не портят женщину, а придают ей особенную изюминку, ведь она становится мудрее, знает себе цену и заслуживает любви точно так же, как и юные девушки. Звезда не только продвигает идею того, что возрастные изменения – это нормально, но и активно снимается в рекламе купальников для уверенных в себе женщин на уровне со своими тремя дочерьми.

"Я уже не стремлюсь соответствовать популярному представлению об идеале. Люди все равно будут критиковать тех, кто стареет, обвинять в недостаточной сексуальности и осуждать их внешний вид", – говорит знаменитость.

Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: demimoore/instagram Фото: Demi Moore/Instagram

Шэрон Стоун (64 года)

Актриса недавно призналась, что ее бросил 26-летний бойфренд после того, как узнал, что она не делает уколы красоты и не использует ботокс ради сохранения молодости. Шэрон, пережившая инсульт и девять выкидышей, как никто научилась ценить себя и свое тело и относиться к нему бережно. Держать себя в форме ей помогают йога, пилатес, плавание, катание на лошадях, танцы. Что касается питания, то Стоун старается не есть обработанной пищи, не употребляет кофеин, очень редко пьет газировку или алкоголь. Она обожает молочные продукты, мясо и темный шоколад. Любимый напиток звезды – травяной очищающий чай.

Джейн Сеймур (71 год)

Актриса, известная по роли девушки Бонда в фильме "Живи и дай умереть" и американскому драматическому телесериалу "Доктор Куин, женщина-врач", неоднократный призер и номинант американских кинопремий "Золотой глобус" и "Эмми", офицер ордена Британской империи Джейн Сеймур в свои 70+ поражает поклонников жизнерадостностью и отличной формой. В одном из интервью звезда признавалась, что ей приходится прикладывать немало усилий для поддержания идеальной̆ физической̆ формы. По ее словам, она никогда не сидела ни на каких строгих диетах и соблюдает только одно золотое правило – умеренность в еде. Джейн ест один раз в день, а по утрам пьет чашку кофе, что является отличным способом побороть чувство голода.

Напомним, в чем секрет молодости 54-летней Джулии Робертс.